看到女友A片！男疑她「遭撿屍」砸18萬尋人　綠帽真相曝崩潰

▲男看到女友呈現醉醺醺、不省人事的狀態。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸近日一名男網友的行動，引發眾多大陸網友討論，該名男網友在網路上意外看到一支A片，並看到片中的女主角就是自己女友，而且女友疑似呈現「被撿屍」的狀態，讓男網友相當著急，並立刻大撒幣請網軍尋人。沒想到網軍們幫他找到真相後，讓男網友極度崩潰。

據悉該名男網友在逛網路時，意外看到一段A片，並發現片中的女主角就是自己的女友，但女友呈現醉醺醺、不省人事的狀態，因此男網友以為女友遭到惡人撿屍性侵並被偷拍。之後男網友相當著急，於是大撒幣花了超過4萬人民幣（約新台幣18萬元），給各路網軍下廣告贊助，發動網軍幫他尋人。

網軍們透過男子提供的畫面，並依循著畫面背景，找出是哪一間飯店。但隨著網軍找到人之後，真相也跟著曝光，原來女友不是被撿屍，而是瞞著男子去找小王吃飯喝酒，醉後更和小王去開房。由於這名男網友花了大筆金錢，換來的是自己被戴綠帽的真相，讓不少網友對他相當不捨，紛紛直呼：「原來是陪兄弟一根」、「這女的不要也罷」、「明明就有財力，幹嘛找野花。」

▲ 網軍找到飯店所在地。（翻自《51吃瓜網》）

▲網軍找到人，男子被戴綠帽真相也隨之曝光。（翻自《51吃瓜網》）

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