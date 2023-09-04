柯文哲轟補貼進口雞蛋是圖利　賴競辦批昧於事實：數字也錯

▲陳世凱回應時事議題。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人陳世凱今（4日）表示，民眾黨主席柯文哲說補貼進口蛋價是圖利，根本是昧於事實的不實指控，進口雞蛋補貼平均一顆3.8元，不是32元，請柯文哲不要為了轉移大眾對「民眾堂」的焦點，就胡亂發言。

陳世凱表示，進口雞蛋補貼高達32元，是今年3月，為了緊急解決國內雞蛋產量不足的問題，所以採取成本較高的空運方式，這是特例，並非常態，事實上，進口雞蛋補貼平均一顆3.8元，不是32元。

陳世凱表示，所有進口雞蛋都有嚴格把關機制和需求評估，同時建立國內滾動安全儲量，確保糧食安全，國產雞蛋更深受國人喜愛，完全沒有滯銷問題，當國內雞蛋產量充足時，進口雞蛋就會調度去加工，不會因為進口蛋而造成本土雞蛋滯銷。

陳世凱說明，實際上，全球都面臨禽流感的嚴峻挑戰，許多國家都有因禽流感而大規模撲殺雞隻的情況，這是全世界的共通問題，並不是只有台灣才缺蛋，政府為了因應雞蛋產量降低，出現黑市價格，努力平穩蛋價，積極防控禽流感，避免黑市炒作。

陳世凱指出，柯文哲的發言，根本是抹煞了農業部與第一線人員的努力，請柯文哲不要為了轉移大眾對民眾黨染黑，變成「民眾堂」的焦點，就昧於事實，胡亂發言。