瓜地馬拉總統當選人政黨停權處分　選舉法院暫時撤銷





▲瓜地馬拉種子黨總統當選人阿雷巴洛，批評遭到國家機構動手腳阻止他上台。（圖／路透）

文／中央社瓜地馬拉市3日綜合外電報導

瓜地馬拉最高選舉法院今天表示，對總統當選人阿雷巴洛所屬種子黨的停權處分已經暫時撤銷。種子黨遭到暫時註銷政黨登記，使得阿雷巴洛的勝選於選後不久就出現不確定。

路透社報導，選務官員在一份文件中表示，他們昨天認定上述停權裁定於10月底之前無效。在此之後種子黨（Semilla）是否仍將面臨停權的命運，目前不得而知。

阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）選戰期間矢言對抗貪腐，8月20日在第2輪總統決選中囊括59%選票而大獲全勝。最高選舉法院（Supreme Electoral Tribunal）同月28日確認阿雷巴洛贏得大選，但是同時通知種子黨，法院一個分支機構以登記瑕疵為由，將該黨暫時撤銷政黨資格。

此一企圖影響新當選總統接班的動作迅速引發包括美洲國家組織（Organization of American States）在內的國際社會反彈，阿雷巴洛矢言對他所稱的「非法」停權處分提出上訴。

美聯社報導，由於上述停權處分並非出自選務機構，最高選舉法院裁定處分無效。這項裁定的效力將會持續到10月31日選舉過程正式結束為止。瓜地馬拉選舉法規定，選舉期間不得將政黨停權。

法新社報導，今年稍早進行選舉時，最高選舉法院宣布，分成數個階段進行的選舉過程將於10月31日才正式結束，儘管目前投票已經結束而且已有當選人。外界認為這個日期徒具形式。

在阿雷巴洛昨天譴責國家機構為阻止他上台而「持續進行政變」後，最高選舉法院作出種子黨遭到停權處分無效的裁定。

最高選舉法院發言人拉米雷斯（Luis Gerardo Ramirez）表示：「在選舉過程結束之前去挑戰政治組織的地位，這既不合理也不明智。」

阿雷巴洛在總統大選首輪投票中爆冷出線，於第2輪投票中對決前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。

6月25日首輪投票後，法官歐瑞亞納（Fredy Orellana）在檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）要求下，裁定選舉法院須將種子黨停權，等候該黨的政黨成立登記疑似異常的調查結果。

卡魯奇切聲稱種子黨虛列數千名幽靈黨員，2018年時的政黨成立登記應屬無效。

歐瑞亞納和卡魯奇切都在美國的「貪腐人士」名單上。