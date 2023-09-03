　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

50嵐超美隱藏版「漸層特調」公開！前員工大崩潰：拜託別再點

▲▼ 50嵐,手搖飲,飲料店。（圖／記者劉維榛攝）

▲50嵐的隱藏喝法引發討論，前員工也出來崩潰哀號。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／柯振中報導

知名手搖飲「50嵐」擁有許多死忠消費者，各種隱藏版喝法也不斷出現。近日有美食分享了50嵐的「推薦喝法」，沒想到曝光以後，讓前員工瞬間大崩潰，直言「這個飲料認真超難做」，超美的漸層照片引發討論，也有許多人嗨喊「下次也要這樣點」。

美食部落客「榆兒の美食日記」近日在IG分享，有店員告訴她2種「隱藏版點法」，其中一種的飲料基底為中杯阿華田拿鐵，點完以後加點香草冰淇淋及奶霜，接著就能得到一杯上層純白、下層咖啡色的漸層飲料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼50嵐。（圖／記者董美琪攝）

▲50嵐有許多隱藏版喝法，十分受到消費者歡迎。（示意圖／記者董美琪攝）

至於另外一種點法，則是中杯紅茶拿鐵，再加點波霸及香草冰淇淋，這樣則可以得到一杯上下層純白、中間奶茶色的飲品，加上一顆一顆的黑色波霸，層次感十分豐富。

貼文曝光後，立即有50嵐前員工崩潰留言，「50嵐前員工，這個飲料認真超難做」、「50嵐前員工，不要再報了，菜單上都有，只是你們不加。報一個平常已經夠忙了，現在又要更忙，不知道挖冰淇淋、做漸層很麻煩嗎？」

不過，網友們看完這種作法，似乎相當躍躍欲試，持續留言直喊，「感覺冰淇淋很厲害，加到什麼裡面都好喝」、「我要記下來去買」、「阿華田那杯聽起來就很讚，原來可以加冰淇淋」、「最愛喝這種隱藏版了，點餐的時候感覺特別不一樣。」

ET快訊
台中風力「在標準邊緣」仍放颱風假　盧秀燕親曝原因被讚爆
海葵再整合詭步拖慢！高雄戒備「大雷雨」　3地區風雨越來越強
64歲胡瓜颱風天大秀肌肉！　「1整排藍勾勾」暴動：已跪
睽違5年颱風假！上千市民湧盧秀燕FB告白
快訊／18縣市豪大雨特報！　海葵入夜雨彈繼續炸
快訊／高雄輕軌全線暫停營運
海葵90°轉彎高雄出海　南台灣「最強風雨」才要開始
快訊／高雄多處淹水！直擊漂漂河2.0「水上摩托車」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海葵出海再整合詭步拖慢！高雄戒備「大雷雨」　3地區風雨越來越強

快訊／18縣市豪大雨特報！海葵入夜雨彈繼續炸　最新警戒區域曝

海葵穿尾4小時90°轉彎高雄出海　南台灣「最強風雨」才要開始

50嵐超美隱藏版「漸層特調」公開！前員工大崩潰：拜託別再點

苗栗、新竹縣市宣布明正常上班課　全台14縣市放颱風假一覽

Live／海葵「穿越台灣尾」最強風雨一夜　氣象局縮小陸警範圍

國中生畢旅「3天2夜＄5220」行程買買買！　媽氣炸：教孩子敗家？

海葵侵襲中！強風豪雨來了　12處公路預警性封閉

海葵強襲台東掀15級強風　驚見廂型車「後輪吹離地」要飛了

海葵登陸發威「最新風雨預測」出爐　明上班日6縣市停班課達標

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

韋禮安唱日文破億神曲合體imase　一系列經典歌單超好聽

惠利頭等艙「遭降級經濟艙」無退票！　達美航空遭炎上「態度大轉」道歉了

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

海葵出海再整合詭步拖慢！高雄戒備「大雷雨」　3地區風雨越來越強

快訊／18縣市豪大雨特報！海葵入夜雨彈繼續炸　最新警戒區域曝

海葵穿尾4小時90°轉彎高雄出海　南台灣「最強風雨」才要開始

50嵐超美隱藏版「漸層特調」公開！前員工大崩潰：拜託別再點

苗栗、新竹縣市宣布明正常上班課　全台14縣市放颱風假一覽

Live／海葵「穿越台灣尾」最強風雨一夜　氣象局縮小陸警範圍

國中生畢旅「3天2夜＄5220」行程買買買！　媽氣炸：教孩子敗家？

海葵侵襲中！強風豪雨來了　12處公路預警性封閉

海葵強襲台東掀15級強風　驚見廂型車「後輪吹離地」要飛了

海葵登陸發威「最新風雨預測」出爐　明上班日6縣市停班課達標

曾志偉遭傳「入股詐騙集團」被逮捕！　親自現身喊告：問問良心

蘇宗怡飛德國採訪「少1文件卡海關」！　曝驚險過程：現金救了我

海葵颱風來襲　台中市部分紅黃線路段開放停車

海葵出海再整合詭步拖慢！高雄戒備「大雷雨」　3地區風雨越來越強

台中風力「在標準邊緣」仍放颱風假！盧秀燕親曝原因被讚爆

半夜狂起床尿尿？醫揭「5原因」換好眠：睡前2小時別喝水

U18／海葵颱風攪局賽事異動　棒協：4日早上通知

颱風天治安亮紅燈！新北男遭酒瓶襲擊　滿頭鮮血急送醫

快訊／18縣市豪大雨特報！海葵入夜雨彈繼續炸　最新警戒區域曝

睽違5年颱風假！上千市民湧盧秀燕FB告白　KTV訂位9成電話接到手軟

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

生活熱門新聞

海葵出海　全台14縣市放颱風假一覽

放假機率高縣市出爐　海葵下午撞進陸地

明還有颱風假　氣象局最新預報出爐

護國神山發威！剩6縣市颱風假有望

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

10年只有18天　他苦笑「這縣市很難放颱風假」

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

4年首次！海葵15:40登陸「東河」　眼牆具破壞力「第二波雨更猛」

海葵往南逆時針小繞一圈！鄭明典點出「台灣地形」影響關鍵

萬人圍觀「颱風搖滾區」直播！攝影機撐不住了

明天停班課？盧秀燕：以中央標準為依據

9月運勢解密！5星座事業、桃花超旺

海葵將觸陸　大豪雨轟炸陸警再擴大

更多熱門

相關新聞

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

中元節即將到來，許多台灣民眾會準備好供品，來祭拜四方兄弟姐妹。一名網友近日發現，某間全家為了應景，推出了「咖啡半價」的活動，唯一的條件就是「入店念大杯咒」，逗趣的布條曝光後，瞬間在網路上引發討論。

「王者」回信義區　店租代價不小

「王者」回信義區　店租代價不小

50嵐免費發200杯情人茶！時間、地點一次看

50嵐免費發200杯情人茶！時間、地點一次看

點外送「求代買50嵐1杯」　客霸氣答謝驚呆大票人

點外送「求代買50嵐1杯」　客霸氣答謝驚呆大票人

父親節隱藏版貼圖！LINE「5款超可愛」免費下載

父親節隱藏版貼圖！LINE「5款超可愛」免費下載

關鍵字：

50嵐五十嵐隱藏版拿鐵特調

讀者迴響

熱門新聞

海葵出海　全台14縣市放颱風假一覽

放假機率高縣市出爐　海葵下午撞進陸地

明還有颱風假　氣象局最新預報出爐

護國神山發威！剩6縣市颱風假有望

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

快訊／海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」

10年只有18天　他苦笑「這縣市很難放颱風假」

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

2和尚背國際精品包　行情破26萬

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

4年首次！海葵15:40登陸「東河」　眼牆具破壞力「第二波雨更猛」

拜地基主雞腿消失！監視器抓到牠

海葵往南逆時針小繞一圈！鄭明典點出「台灣地形」影響關鍵

萬人圍觀「颱風搖滾區」直播！攝影機撐不住了

更多

最夯影音

更多
友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？
彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面