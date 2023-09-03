50嵐超美隱藏版「漸層特調」公開！前員工大崩潰：拜託別再點

▲50嵐的隱藏喝法引發討論，前員工也出來崩潰哀號。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／柯振中報導

知名手搖飲「50嵐」擁有許多死忠消費者，各種隱藏版喝法也不斷出現。近日有美食分享了50嵐的「推薦喝法」，沒想到曝光以後，讓前員工瞬間大崩潰，直言「這個飲料認真超難做」，超美的漸層照片引發討論，也有許多人嗨喊「下次也要這樣點」。

美食部落客「榆兒の美食日記」近日在IG分享，有店員告訴她2種「隱藏版點法」，其中一種的飲料基底為中杯阿華田拿鐵，點完以後加點香草冰淇淋及奶霜，接著就能得到一杯上層純白、下層咖啡色的漸層飲料。

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▲50嵐有許多隱藏版喝法，十分受到消費者歡迎。（示意圖／記者董美琪攝）



至於另外一種點法，則是中杯紅茶拿鐵，再加點波霸及香草冰淇淋，這樣則可以得到一杯上下層純白、中間奶茶色的飲品，加上一顆一顆的黑色波霸，層次感十分豐富。

貼文曝光後，立即有50嵐前員工崩潰留言，「50嵐前員工，這個飲料認真超難做」、「50嵐前員工，不要再報了，菜單上都有，只是你們不加。報一個平常已經夠忙了，現在又要更忙，不知道挖冰淇淋、做漸層很麻煩嗎？」

不過，網友們看完這種作法，似乎相當躍躍欲試，持續留言直喊，「感覺冰淇淋很厲害，加到什麼裡面都好喝」、「我要記下來去買」、「阿華田那杯聽起來就很讚，原來可以加冰淇淋」、「最愛喝這種隱藏版了，點餐的時候感覺特別不一樣。」