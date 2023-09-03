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海葵穿尾4小時90°轉彎高雄出海　南台灣「最強風雨」才要開始

記者許力方／台北報導

第11號中度颱風「海葵」成4年首度登陸的颱風，中央氣象局今晚8時30分持續發布海上陸上颱風警報，海葵在今午3時40分從台東登陸，正面對決「護國神山」中央山脈，穿越南台灣的4小時多的時間中，路徑一度垂直往南吊，並於維持中颱強度從高雄梓官出海，陸警範圍縮小至台中以南地區，本島最快明午後解除陸警。

▲▼海葵颱風。（圖／中央氣象局）

▲海葵颱風登陸穿越台灣南端，4小時後出海。（圖／中央氣象局，下同）

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氣象預報員劉宇其指出，海葵於今晚8點從高雄梓官出海，不過南部風雨現在開始才是「最強時候」，依據雷達迴波圖，海葵中心今晚逐漸出海移至台灣海峽，強度有減弱趨勢，但目前仍維持中度颱風，南高屏已經觀測到7至9級強陣風，東半部出現時雨量60毫米的強降雨，且雨勢持續，雲林以南風勢逐漸強勁，陣風9至10級，南高屏最強可達11級，花東風勢雖減弱，但仍有9至10級陣風，預估明天上半天持續吹南風，雲林以南風勢大，南部地區上半天有10至11級強陣風，颱風進入台灣海峽後，澎湖、金門風勢增強。

▼海葵出海後將減慢速度，豪大雨持續2天。

▲▼海葵颱風。（圖／中央氣象局）

▲▼海葵颱風。（圖／中央氣象局）

雨量方面，劉宇其指出，南部、澎湖、金門有增大趨勢，今晚到明晨，東半部迎風面降雨持續，氣象局發布豪大雨特報，其中花蓮有超大豪雨，宜蘭、屏東、台中山區及台東有局部大豪雨，西半部部分豪雨。明天白天南部、東半部雨勢趨緩，但仍有豪大雨，澎湖金門雨勢明顯。

劉宇其表示，海葵進入台灣海峽後會減慢，未來一天將通過澎湖以南海域，5日上半天颱風來到福建一帶，持續減弱為熱帶低壓。未來一周將有三階段天氣變化，4、5日（周二）兩天台灣仍受颱風環流影響，南部、東半部降雨明顯，不排除有局部豪大雨，6至8日（周三至五）台灣仍位處大低壓帶中，各地天氣不穩定，午後山區局部陣雨，有較大雨勢，9至10日（周六至日）南東偶陣雨，中北部午後雨。

氣象局分區提醒，中南部、澎湖：嚴防強風豪雨，東半部風勢漸減、豪雨持續，金門：風勢稍轉強，北部馬祖：強陣風偶驟雨。劉宇其預報，預計海葵颱風在未來6小時將減弱為輕度颱風，且暴風半徑將逐步縮小，依照目前預估路徑，本島最快明天下半天脫離暴風圈，整體來說澎湖脫離威脅要到明天深夜。

根據氣象局觀測，海葵在過去3小時強度稍減弱，目前仍為中度颱風，環流結構接近正圓，7級暴風半徑約180公里，10級風暴風半徑60公里，近中心最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，以小時以10公里速度、向西北西朝福建移動，中心位在高雄西北方近海，暴風圈仍籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中，預計颱風強度有持續減弱的趨勢。

▼海葵對決「護國神山」4小時穿越台灣，仍維持中颱強度。

▲▼海葵颱風。（圖／中央氣象局）

▼海葵穿越出海，最強風雨正要開始。

▲▼海葵颱風。（圖／中央氣象局）

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