國中生畢旅「3天2夜＄5220」行程買買買！　媽氣炸：教孩子敗家？

▲不少學生畢旅行程都會到遊樂園。（圖／麗寶樂園提供）

記者許宥孺／高雄報導

一名網友貼出高雄市某國中畢業旅行的行程，3天2夜5220元，家長們細看行程後氣炸，3天的午餐、晚餐都是自理，讓學生在百貨公司、老街、Outlet自行解決，而且還有一堆逛街購物行程，「整個教學行程就是買買買！要教孩子如何敗家的意思？」對此，高雄市教育局和校方都回應了。

有網友在網路社團發文表示，「三天二夜 $5220，除了提供一個便當 兩餐飯店早餐，其餘餐全部自理，國中生校外教學行程除了遊樂園、夜市、老街、商圈，幾乎都在OUTLET Shopping，整個教學行程就是 買、買、買！花錢、花錢、花錢！」

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▲國中生畢旅3天2夜$5220，高雄媽看完行程氣炸了。（圖／翻攝自爆料公社）

細看這張戶外教學行程，第一天到六福村主題樂園，中餐發放餐盒，晚上逛中壢夜市，晚餐則是學生自理，最後回到苗栗住宿。第二天一早到九份老街，午餐學生自理，下午逛西門町、士林商圈，晚上住台中麗寶福容大飯店，晚餐則是在麗寶Outlet讓學生自理。

第三天玩麗寶樂園，午餐由學生自理，下午回程時會給點心肉包，3天的行程午、晚餐全都是學生自理，僅有早餐是飯店供應。原PO氣炸表示：「這種校外活動是要教現在的國中孩子如何敗家的意思？整個行程就是上下來回跑，shopping時間不夠，車程時間來湊的意思？！」

▲中壢夜市。（圖／記者許宥孺攝）

該名網友也指出，學校規定不參加的學生必須到校上課，不想到校上課的孩子 ，要有正當理由才能請假，「問題是，無論事病假都必須要有請假證明，所以這是變相在逼學生參加嘛？」

貼文一出，網友對於行程很傻眼，「行程安排好像不太順，跑來跑去」、「這行程很奇怪吧？南北來回跑 ？？」、「這路線也太爛」、「都是逛街的行程居多，這種逛街行程比較適合高中的fu.國中生覺得不太合適，中途小孩失聯怎麼辦！」

不過，也有網友認為5220元很便宜，「其實行程真的還不錯又去了兩個遊樂園，算便宜了吧，重點是小朋友的回憶」、「難得一次 就讓就讓小孩去唄」、「價格極度合理 沒有不妥 隨便出門都不只這些錢」、「台灣住宿很貴的啊！」

▲九份老街。（圖／Unsplash提供）

對此，高雄市教育局表示，學校辦理戶外教育需依據中央「國民中小學辦理戶外教育實施原則」以及「高雄市高級中等以下學校實施戶外教育補充規定」等相關規定辦理。事實上，戶外教育是學校課程與教學的一環，學生若不能參加，可選擇到學校進行其他多元化學習活動，或依程序請假，學校不得強迫參加。

針對這次行程規劃家長所反映的意見，校方表示，本次畢業旅行所規劃景點是由各班級學生討論選出後，由學校考量路線、距離、停留時間等因素，規劃出三個行程，再交由各班學生與家長共同挑選定案。過程中，已努力廣蒐親師生意見，凝聚各方共識，並力求在所繳交的費用下進行安排。而因畢旅長達3天，依據校規，不論是採事病假，皆需請家長提供證明，以確保學生安全與權益。

教育局表示，已提醒學校，活動內容在考量學生的興趣下，仍需以學生學習為核心作更豐富的規劃。相關活動規劃、費用收支情形，以及學生不參加時的相關配套作為，也都應更為詳盡地透過各式管道讓家長清楚知悉，讓家長安心。親師生針對活動的相關回饋意見，學校應納入爾後活動規劃的參考。