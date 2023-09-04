海葵打轉影響時間拉長　今全台仍在「裙襬範圍內」

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，輕度颱風海葵在南部近岸處打轉再西移，南部受影響的時間就會拉長，可能要等到今天傍晚，風雨才會減弱下來；此外，今一整天台灣都還是在海葵颱風的裙襬範圍內，仍要嚴加戒備。

吳聖宇在臉書說，海葵一整晚都在高雄近海到沿岸處呈現打轉的現象，清晨時分已經來到台南沿海，預估未來結束打轉後，仍將會緩慢向西移動，上午開始應該就會比較明確逐漸離開南部近岸處往西離開。

▼海葵減弱為輕颱。（圖／氣象局）

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吳聖宇指出，但像這樣在近岸處打轉再西移，南部地區受影響的時間就會拉長，可能要等到今傍晚，暴風圈脫離台灣陸地之後，陸上颱風警報解除，風雨才會減弱下來。

吳聖宇提到，因此今天要特別提醒南部地區，尤其是南高屏一帶的朋友持續注意風雨的情況；其他地方的朋友也不能掉以輕心，雖然颱風強度逐漸會減弱，不過外圍環流仍有機會帶來較大降雨以及陣風，今天這一整天台灣都還是在海葵颱風的裙襬範圍內，仍要嚴加戒備。

▼海葵最新動態。（圖／氣象局）



吳聖宇表示，周二海葵颱風將會繼續接近大陸廣東沿岸，強度持續減弱，暴風圈縮小，海上颱風警報也有機會解除；對台灣來說仍會受到外圍環流的影響，但整體風雨已顯著減弱，因吹偏南風，南部、花東仍有短暫陣雨，中北部則是要注意午後局部大雷雨的現象，天氣仍不穩定。

吳聖宇分析，周三到周五這幾天雖然颱風已經遠離減弱，但台灣持續位於低壓帶內，仍要特別注意午後大雷雨發生的狀況；可能要等到周末大環境轉變為偏北風到東北風之後，午後雷雨發生的情形才會明顯減少，天氣也才會比較穩定下來。

▼最新路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

