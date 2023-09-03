地方媽媽愛上「兒子好友」！夜夜笙歌7個月徹底暈船　急上網求救

▲單親媽媽愛上自己兒子的好友。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

英國一名單親媽媽在3年的空窗期後，終於迎來一段新戀情，但是對象卻是兒子的好友，比她小了20多歲。自從兩人天雷勾動地火後，男方幾乎天天都會到她家過夜，然而如今她的兒子就要搬回家，對於這段感情未來可能被迫中斷，也讓她糾結不已，甚至考慮是否要直接向兒子開誠布公。

根據《太陽報》報導，一名43歲的匿名女性自爆與親生兒子的朋友發生關係，雖然最初兩人都說好只是玩玩，但她最終深深愛上對方，徹底暈船，希望能夠與男方共創未來。

這名女子表示，自己和兒子的父親已經離婚，並且有長達3年的感情空窗期，而她22歲的兒子則是在去年展開「Gap year」（空檔年），獨自前往中美洲與南美洲旅行，留她一人在家。

就在7個月前某一天，兒子的好友突然打電話給她，並表示要親自上門探望。該名女性直言，自己雖然是從小看著兒子的這個朋友長大，直到成年，但其實她總是暗自地欣賞兒子好友的健美體魄。

兩人當晚就在家中聊天，兒子的好友突然提出隔天要再來一趟，幫她裝一扇新的門。直到隔天，兒子的好友的確如約拜訪，兩人便合力DIY，在家中安裝新門，然而該名女子卻突然發現自己的內心變得「十分慌亂」。

安裝完成後，兒子的好友便詢問是否可以在她家洗澡，怎知他從浴室走出來時，腰上只圍了一條毛巾。這名女子直言，「我的目光完全無法從他身上移開。」這時兒子的好友突然靠近她，並摟著她的腰，將她帶到臥室，兩人就這樣發生了性行為。

該名女性直言，她這才發現自己依舊年輕且如此渴望性。在此之後，兒子的好友經常留宿她家，兩人說好只談性不談愛。如今兒子結束Gap year終於要回家，她卻開始擔心要因此與兒子好友分開，甚至開始考慮是否要直接向兒子公開兩人關係，糾結的她便上網求助。