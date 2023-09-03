　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地方媽媽愛上「兒子好友」！夜夜笙歌7個月徹底暈船　急上網求救

▲▼性愛,性虐,約炮,約砲,上床,情侶。（示意圖／CFP）

▲單親媽媽愛上自己兒子的好友。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

英國一名單親媽媽在3年的空窗期後，終於迎來一段新戀情，但是對象卻是兒子的好友，比她小了20多歲。自從兩人天雷勾動地火後，男方幾乎天天都會到她家過夜，然而如今她的兒子就要搬回家，對於這段感情未來可能被迫中斷，也讓她糾結不已，甚至考慮是否要直接向兒子開誠布公。

根據《太陽報》報導，一名43歲的匿名女性自爆與親生兒子的朋友發生關係，雖然最初兩人都說好只是玩玩，但她最終深深愛上對方，徹底暈船，希望能夠與男方共創未來。

這名女子表示，自己和兒子的父親已經離婚，並且有長達3年的感情空窗期，而她22歲的兒子則是在去年展開「Gap year」（空檔年），獨自前往中美洲與南美洲旅行，留她一人在家。

就在7個月前某一天，兒子的好友突然打電話給她，並表示要親自上門探望。該名女性直言，自己雖然是從小看著兒子的這個朋友長大，直到成年，但其實她總是暗自地欣賞兒子好友的健美體魄。

兩人當晚就在家中聊天，兒子的好友突然提出隔天要再來一趟，幫她裝一扇新的門。直到隔天，兒子的好友的確如約拜訪，兩人便合力DIY，在家中安裝新門，然而該名女子卻突然發現自己的內心變得「十分慌亂」。

安裝完成後，兒子的好友便詢問是否可以在她家洗澡，怎知他從浴室走出來時，腰上只圍了一條毛巾。這名女子直言，「我的目光完全無法從他身上移開。」這時兒子的好友突然靠近她，並摟著她的腰，將她帶到臥室，兩人就這樣發生了性行為。

該名女性直言，她這才發現自己依舊年輕且如此渴望性。在此之後，兒子的好友經常留宿她家，兩人說好只談性不談愛。如今兒子結束Gap year終於要回家，她卻開始擔心要因此與兒子好友分開，甚至開始考慮是否要直接向兒子公開兩人關係，糾結的她便上網求助。

ET快訊
快訊／6縣市「土石流警戒」！　增至597條
快訊／最新風雨預報出爐！　10縣市明天達停班課標準
快訊／國家警報再次響起！　5區域「刮14級強風」
快訊／海葵增強衝刺！　氣壓驟降
躲不掉了！海葵強度非同小可　恐午後登陸台東
快訊／路基遭海浪掏空！　道路坍陷
《航海王》真人版娜美被轟「身材出戲」！　網揭1細節讚：神還原
快訊／國內蛋價漲了3元！　產地價43.5元、批發價53元
快訊／暴風圈擴大籠罩！　17縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

地方媽媽愛上「兒子好友」！夜夜笙歌7個月徹底暈船　急上網求救

嗆美總統參選人立場　福斯新聞主播：台灣不光是晶片工廠

英追風者來台灣了！人在台東「等海葵登陸」　PO海邊掀浪直擊片

整形3天後死亡！女出院隔天喊胸痛　送醫才知「大量肺栓塞」

讓旅行更順暢！空姐曝必帶「3樣小物」：搭飛機也用得上

4寶媽愛美「切胃」下場慘！一進食就吐　營養不良死亡

海葵登陸前強度再增！CNN：恐怖降雨勢必引發土石流　東部要注意

烏克蘭重量級富商涉詐欺洗錢遭拘捕　曾力挺澤倫斯基

數萬人受困！美國「火人祭」暴雨慘況曝　沙漠變淤泥淹腳踝

北韓「戰術核攻擊」假想演習　射2枚遠程巡弋飛彈！裝載模擬核彈頭

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

海葵「暴風圈擴大」4日風雨最劇　威脅新竹以南...陸警增至13縣市

惠利頭等艙「遭降級經濟艙」無退票！　達美航空遭炎上「態度大轉」道歉了

地方媽媽愛上「兒子好友」！夜夜笙歌7個月徹底暈船　急上網求救

嗆美總統參選人立場　福斯新聞主播：台灣不光是晶片工廠

英追風者來台灣了！人在台東「等海葵登陸」　PO海邊掀浪直擊片

整形3天後死亡！女出院隔天喊胸痛　送醫才知「大量肺栓塞」

讓旅行更順暢！空姐曝必帶「3樣小物」：搭飛機也用得上

4寶媽愛美「切胃」下場慘！一進食就吐　營養不良死亡

海葵登陸前強度再增！CNN：恐怖降雨勢必引發土石流　東部要注意

烏克蘭重量級富商涉詐欺洗錢遭拘捕　曾力挺澤倫斯基

數萬人受困！美國「火人祭」暴雨慘況曝　沙漠變淤泥淹腳踝

北韓「戰術核攻擊」假想演習　射2枚遠程巡弋飛彈！裝載模擬核彈頭

李清娥三搭南宮珉！《戀人1》完結上演「虐心四角戀」　收視破紀錄

人妻約「1717房」妖精打架！男主管：給妳如願以腸　綠夫怒告吞敗

海葵來了！花蓮新城連2天多處路樹倒塌　警冒雨頂強風排除

海葵暴風圈擴大！　6縣市「土石流黃色警戒」增至597條

她曝超思老闆在蛋界有名號！　斥藍營抹黑：台商不敢幫倒楣的是誰

哆啦A夢生日快樂！日本藝術家聯名展來台　一次看28組大師創作

謝淑薇美網混雙16強飲恨止步　全力備戰大滿貫女雙3連后

明還有颱風假　氣象局最新風雨預報出爐！10縣市達停班停課標準

不輸洗碗機？他點名「1電器」婚後必買　一票卻虧：最後變衣架

他建議郭台銘APP連署　黃士修曝「一個月前就規劃好」：用LINE@

上海地鐵上演活春宮！　小情侶忍不住摸奶嘿咻

國際熱門新聞

警攔超速車驚見「寶寶快死了」急搶命

研究：90萬年前全球人口幾乎滅絕

越南女童玩鐵捲門遭壓頸　掙扎4分鐘斷氣亡

海葵登陸前強度再增！CNN：勢必引發土石流

運送黃金車隊剛果遇劫釀4死　包括2名中國公民

追風者來台灣了！人在台東「等海葵登陸」

普吉島沙灘出現藍龍　泰國：千萬別碰

讓搭機旅行更順暢　空姐曝必帶3樣小物

日本福島核廢水排海　首次檢出「氚」

日媒：台灣部隊8月在美國參加國民兵主導軍演

媽酒吧狂歡把5童反鎖家中！大火逃不了成焦屍

國小女掏萬元現金想買書包　母傻：在學校開賭盤

他迪士尼排隊25小時「荷包大失血」：搶錢

小鎮一夕誕生10個千萬富翁！

更多熱門

相關新聞

暈船酒店男模　女研究生急轉5萬

暈船酒店男模　女研究生急轉5萬

北市1名女研究生，在網路認識1名男網友，男子自稱在酒店擔任「男模」，雙方相約見面，但是男子卻表示，要透過經理確認個資才可以「買出場」，女子不疑有他立刻衝到超商要儲值點數，店長發現後立刻通知警方到場處理。

詐團扮高富帥誘投資　50女淪人頭戶

詐團扮高富帥誘投資　50女淪人頭戶

未婚妻「想美美拍婚紗」竟暈船健身教練！他噴10萬綠爆

未婚妻「想美美拍婚紗」竟暈船健身教練！他噴10萬綠爆

IG帥哥喊「老婆」她女被騙63萬還要給

IG帥哥喊「老婆」她女被騙63萬還要給

曖昧對象說什麼讓人暈？釣一票苦主

曖昧對象說什麼讓人暈？釣一票苦主

關鍵字：

暈船

讀者迴響

熱門新聞

明天還有颱風假機會！機率高縣市出爐　海葵最強對流下午撞進陸地

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

2和尚背國際精品包　行情破26萬

10年只有18天　他苦笑「這縣市很難放颱風假」

海葵往南逆時針小繞一圈！鄭明典點出「台灣地形」影響關鍵

海葵將觸陸　大豪雨轟炸陸警再擴大

警攔超速車驚見「寶寶快死了」急搶命

禾浩辰認愛　吳品潔不介意他一夜情

快訊／海葵05：00觸陸！估下午登陸　今明影響最大

拜地基主雞腿消失！監視器抓到牠

9月運勢解密！5星座事業、桃花超旺

快訊／桃園市「這3里」風雨達標　中午起停班課

更多

最夯影音

更多
友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？
9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面