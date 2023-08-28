遊覽車大火乘客全逃！「獨留7歲小妹」慘困火窟　大面積燒傷命危

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一輛遊覽車8月26日行至湖南株洲時起火，車上一名7歲的女孩在車內睡覺，無人叫醒，最後慘困火窟，被嚴重燒傷。27日，株洲當地醫院回應稱，女孩臉上、身上都被嚴重燒傷，目前仍在ICU救治。

據《極目新聞》報導，現場影片顯示，在一處停有多輛大巴車的空地上，一輛綠色的大巴疑似著火剛被撲滅，車窗玻璃燻黑，還有玻璃被打碎，下方搭著救援的梯子。一個穿裙子的小女孩坐在地上，臉上、手上和腳上都沾滿黑灰。

▲7歲女孩燒傷嚴重。（圖／翻攝自極目新聞）

影片發布者稱，這是8月26日下午發生在湖南株洲的一幕。據《齊魯晚報》報導，知情者說，「自燃了，車上的人都下來了，這個小女孩在睡覺，沒有叫醒她，一個人在車上。後來她就被救下來了，當時就送醫院了。」

此事發生在株洲市淥口區朱亭鎮。27日，朱亭鎮一家汽修店老闆表示，事發地離他的店約1公里，不是網傳的高速服務區，而是高速收費站外不遠的普通公路邊。據他說，很多長途車會從朱亭臨時下高速，到鎮上找地方吃飯，不知這輛大巴是不是也屬這種情況。

淥口區急救中心工作人員表示，26日下午1時53分，他們接到調度後前往事發地接運傷者。傷者是一名7歲的小女孩，被送到了株洲市一家醫院急救。

該醫院燒傷科工作人員稱，小女孩已被送至ICU（重症監護室）救治。該院ICU工作人員稱，女孩臉上、身上都被燒傷，傷情較為嚴重。