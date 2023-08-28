　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

遊覽車大火乘客全逃！「獨留7歲小妹」慘困火窟　大面積燒傷命危

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一輛遊覽車8月26日行至湖南株洲時起火，車上一名7歲的女孩在車內睡覺，無人叫醒，最後慘困火窟，被嚴重燒傷。27日，株洲當地醫院回應稱，女孩臉上、身上都被嚴重燒傷，目前仍在ICU救治。

據《極目新聞》報導，現場影片顯示，在一處停有多輛大巴車的空地上，一輛綠色的大巴疑似著火剛被撲滅，車窗玻璃燻黑，還有玻璃被打碎，下方搭著救援的梯子。一個穿裙子的小女孩坐在地上，臉上、手上和腳上都沾滿黑灰。

▲▼大巴起火致7歲女孩燒傷在ICU救治 知情者：車上人都下來了 沒人叫醒她。（圖／翻攝自極目新聞）

▲7歲女孩燒傷嚴重。（圖／翻攝自極目新聞）

影片發布者稱，這是8月26日下午發生在湖南株洲的一幕。據《齊魯晚報》報導，知情者說，「自燃了，車上的人都下來了，這個小女孩在睡覺，沒有叫醒她，一個人在車上。後來她就被救下來了，當時就送醫院了。」

此事發生在株洲市淥口區朱亭鎮。27日，朱亭鎮一家汽修店老闆表示，事發地離他的店約1公里，不是網傳的高速服務區，而是高速收費站外不遠的普通公路邊。據他說，很多長途車會從朱亭臨時下高速，到鎮上找地方吃飯，不知這輛大巴是不是也屬這種情況。

▲▼大巴起火致7歲女孩燒傷在ICU救治 知情者：車上人都下來了 沒人叫醒她。（圖／翻攝自極目新聞）

淥口區急救中心工作人員表示，26日下午1時53分，他們接到調度後前往事發地接運傷者。傷者是一名7歲的小女孩，被送到了株洲市一家醫院急救。

該醫院燒傷科工作人員稱，小女孩已被送至ICU（重症監護室）救治。該院ICU工作人員稱，女孩臉上、身上都被燒傷，傷情較為嚴重。

▲▼大巴起火致7歲女孩燒傷在ICU救治 知情者：車上人都下來了 沒人叫醒她。（圖／翻攝自極目新聞）

ET快訊
海葵將是「偏大型颱風」！　環流雨彈襲北部
國1自撞下車查看　遭「貨櫃車追撞」倒路上慘死
最貪公務員包養24歲小三！　生兒一驗DNA綠了
快訊／張麗善開第1槍！　怒轟郭台銘「沒誠信」
蘇拉「登陸台灣」機率降低！日本氣象廳預測南修　周四最接近
郭台銘宣布獨立參選　總統連署門檻曝光
快訊／郭台銘宣布參選　國民黨回應了
傳與郭台銘搭檔參選總統　高金素梅回應了
中共要脅沒收鴻海？郭台銘願犧牲　「來打我！來收我財產」
郭台銘宣布參選！林俊憲「道歉」：很多民進黨好朋友要幫連署
《好聲音》爆「僅1大咖導師」強硬拒賄賂！　高層也不敢得罪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸證券印花稅「減半不取消」　官媒：為未來進一步調降留空間

網傳「日本車遭人攔截砸毀」　西安警方闢謠：毀損照源自2021年刑案

遊覽車大火乘客全逃！「獨留7歲小妹」慘困火窟　大面積燒傷命危

恆大停牌17月恢復交易！開盤暴跌87%「慘淪2毛股」

大陸「21歲正妹網紅」奪港姐亞軍成大黑馬！一度離奇失蹤疑退選　

2遊客「終身禁入」成都大熊貓基地　私自投餵花生、竹筍遭罰

夫妻求孕4年失敗「竟是做愛方式錯了」　醫驚曝：老婆還是處女

治癒率為0！京東原副總裁宣布「已在準備後事」　曾砸千萬尋藥

側躺滑手機「右眼突失明」！　24歲女嚇傻衝醫院

武術學校爆不當管教…學生遭3教練「長棍痛毆」趴地

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

穿迷彩服揹國旗徒步環島　22歲退伍士兵登國際媒體

蘇拉轉強颱！調頭北漂　海警最快28日晚間發布

問老婆吃什麼狂被打槍　最後買泡芙尪暗罵：瘋婆

醉男拒繫安全帶辱罵後下車　跨性別駕駛：真沒必要這樣

Marz23兒子提早報到「嘴角都在抖」　向亡父安迪報喜：你孫子出來了

陸證券印花稅「減半不取消」　官媒：為未來進一步調降留空間

網傳「日本車遭人攔截砸毀」　西安警方闢謠：毀損照源自2021年刑案

遊覽車大火乘客全逃！「獨留7歲小妹」慘困火窟　大面積燒傷命危

恆大停牌17月恢復交易！開盤暴跌87%「慘淪2毛股」

大陸「21歲正妹網紅」奪港姐亞軍成大黑馬！一度離奇失蹤疑退選　

2遊客「終身禁入」成都大熊貓基地　私自投餵花生、竹筍遭罰

夫妻求孕4年失敗「竟是做愛方式錯了」　醫驚曝：老婆還是處女

治癒率為0！京東原副總裁宣布「已在準備後事」　曾砸千萬尋藥

側躺滑手機「右眼突失明」！　24歲女嚇傻衝醫院

武術學校爆不當管教…學生遭3教練「長棍痛毆」趴地

郭台銘身家2368億　角逐2024成史上最有錢總統參選人

快訊／台南麻豆區監理站前2車碰撞　1車翻覆駕駛受傷送醫

石齊平／另類的全球南北戰爭

好市多1亂象「挨轟教育失敗」　一票人爆共鳴：台灣日常

法國音樂皮影戲《狐狸的故事》　9／30在台中科博館共讀寓言

噁男扮「成人平台特派員」18禁訪問　2正妹誤信慘遭侵犯

阿伯騎機車剎停突倒地！他奮力爬起要扶車突起火…路人急拉逃命

6暑期陸劇收視戰Netflix開打！現象級爆劇《長相思》來了…黑馬是它

黃士修擔任發言人　「我跟郭台銘不是破壞者」

海葵將是「偏大型颱風」　環流雨彈襲北部！走快就有雙颱效應

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

大陸熱門新聞

少女Cosplay遭大媽推倒　嗆「叛國賊」

側躺滑手機「突失明」她嚇傻衝醫院

她滑手機發現　網紅探訪的凶宅竟是自己家

夫妻求孕4年失敗　竟是做愛方式錯了

武術學校生遭3教練「長棍痛毆」趴地

女側躺滑手機突失明　醫：症狀不可逆

遊客拍到雲豹超激動　專家：橘貓被餵太胖

陸男「因民族情結」怒砸自家日料店　

治癒率為0！京東原副總裁宣布已在準備後事

陸正妹網紅爆冷奪港姐亞軍！一度離奇失蹤疑退選

陸救股市再出招！「證券交易印花稅」減半

核廢水效應　陸客打消赴日旅遊

2遊客「終身禁入」熊貓基地　投餵花生、竹筍遭罰

想湊12生肖！31歲人妻「13年生9娃」

更多熱門

相關新聞

富翁被兒送精神院　警方證實：在醫院自殺亡

富翁被兒送精神院　警方證實：在醫院自殺亡

湖南張家界一名千萬富翁和家人發生爭執後，一氣之下將家中物品全部砸爛，最後被兒子送進精神病院，期間他不斷申訴自己沒有生病，但都無人理會，最後又被子女轉送到長沙的醫院治療，然而9天後就被發現在廁所自殺身亡。

5分鐘被雷擊2次　衰男嘆：平時有做好事欸

5分鐘被雷擊2次　衰男嘆：平時有做好事欸

遊覽車突高速撞牆半車全壓　乘客噴飛躺一路已致5死

遊覽車突高速撞牆半車全壓　乘客噴飛躺一路已致5死

水上樂園泳池吃人　遊客被排水孔吸死

水上樂園泳池吃人　遊客被排水孔吸死

台大化工系爆炸6學生送萬芳醫院！最新病情曝

台大化工系爆炸6學生送萬芳醫院！最新病情曝

關鍵字：

湖南株洲大巴車自燃燒傷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／郭台銘今10點宣布獨立參選！　副手人選傳已鎖定

蘇拉不俗辣！　有機會放颱風假縣市曝

蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸

男星「只吃水煮」仍患大腸癌！曝發現關鍵：貪小便宜救了我

蘇拉最快今晚海警、明陸警　颱風假關鍵曝

高雄一家三口「喝符水」抗疫全瘋了

蘇拉「穿過變路過」　專家：天佑台灣

蘇拉倒鉤轉彎路徑又變　南台灣恐陸警

7歲童溫泉會館玩拉環　手肘斷成S型

蘇拉南修！　最新各國都估「不登陸」

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

高雄2死命案！弟返家見哥倒地嚇傻

直擊《大學生》籃球女神酒吧約會

郭台銘今總統府前宣布參選！公布發言人黃士修　副手仍不公布

女遭警攔查「被逼口交」　美前警官關12.5年

更多

最夯影音

更多
遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊

遇山道猴？騎士雙黃線放慢　雙載男怒譙「脫帽示威」攻擊
旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

旗津驚現不明油汙！　遊客玩水全身黑又黏氣炸

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

沒在怕！貓緩步靠近鱷魚　突賞一巴掌嚇得對方逃跑

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

遊客不小心一隻鞋掉下去　聰明大象接受請求幫撿起

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

苗栗10犬圍堵撕咬街貓　暗夜獵殺...恐怖畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面