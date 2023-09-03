徐巧芯控「超思進口巴西蛋恐致癌」　「4問」農業部嗆到底多無能

▲國民黨籍台北市議員徐巧芯。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

蛋行「超思公司」資本額僅50萬，卻從巴西進口近9千萬顆雞蛋，更被質疑是一人公司。國民黨市議員徐巧芯3日進一步質疑，超思進口的蛋可能致癌，她一查發現，今年八月開始不再向巴西下單了，因為蛋的品質有問題。

徐巧芯表示，最近「超思」巴西蛋採購爭議討論熱烈，大家都覺得怎麼可能會有一家公司剛設立，資本額才50萬、老闆只出資1000元，可以標到上億的雞蛋採購案。

此外，徐巧芯也感到很奇怪的是，為什麼要從巴西進口蛋。她一查才發現，今年八月開始不再向巴西下單了，因為蛋的品質有問題。

「哪一家有問題呢？就是超思！」徐巧芯說，超思進口的蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。

徐巧芯認為，這是一次政府「謀財又害命」的惡質作為，讓一家奇奇怪怪的公司進口不合食安的蛋到台灣，農業部還要讓國庫虧損變相補貼，政府到底做何居心？她說，令人憂心的是，藥品殘留只有這一批嗎？超思進口了8000多萬顆的雞蛋，會不會有沒有抽驗到但是有殘留的？如果流入市面，農業部要負責嗎？

為此，徐巧芯向農業部提出「四問」，包括：巴西蛋品質不佳，為何會在收購名單中？是誰給「超思」公司巴西蛋的收購保證？「超思」的八千多萬顆蛋錢誰付的？每批價格？進口蛋的品質有問題有沒有違約、罰款？

徐巧芯說，這已經不只是貪財疑慮，而是食安問題，台灣的蛋不夠，向國外採購又貴又會致癌的蛋，政府到底有多無能，請農業部慎重回應。

對於徐巧芯指控，政府向巴西進口的蛋有致癌疑慮一事，農業部截至3日上午9時30分，還未有最新回應；至於外界所質疑，一家公司剛設立，資本額才50萬、老闆只出資1000元，可以標到上億的雞蛋採購案一事，農業部日前已強調，資本額不代表貿易能力與資金調度能力，或是背後口袋深淺，請外界不要陷入資本額與一人貿易公司迷思，超思過去實績代表貿易能力，這次超思從巴西進口雞蛋中有三櫃檢驗不合格，損失800到900萬元，超思「連吭都不吭一聲」，顯示其資金調度沒有問題，代表超思是有能力。