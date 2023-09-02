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海葵快殺到！明天風雨先強襲4地　下周出海1原因「雨勢更驚人」

▲▼海葵颱風下周出海後可能變慢或滯留，將對中、南、東部帶來驚人累積雨勢。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲海葵颱風下周出海後可能變慢或滯留，將對中、南、東部帶來驚人累積雨勢。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風持續增強，未來暴風圈將擴大，氣象粉專預測，海葵颱風明天周日(3日)晚上登陸花蓮到恆春間機率極高，下周一(4日)清晨出海，預計在台灣海峽慢行或滯留至少3天，明天花蓮、台東、宜蘭、恆春風雨快速增強，西部在颱風登陸跨越中央山脈後風雨明顯，一旦海葵在近海滯留，中、南、東部雨勢驚人。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」 表示，海葵颱風目前位於恆春正東方570公里的海面上，強度略為增強，將進入高海水熱焓量區域，還會再增強，暴風圈也會擴大。過去12小時因環流結構調整的關係，移動方向稍不穩定，靠近台灣及登陸時程稍微延後3到6小時。

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針對未來路徑，「台灣颱風論壇｜天氣特急」 表示，未來36小時路徑大致底定，周日(3日)晚上登陸花蓮到恆春之間機率極高；預計在下周一(4日)清晨左右於台南到屏東間出海，進入台灣海峽。從這時候開始，因高壓大幅減弱瓦解，導引氣流薄弱，海葵預計在台灣海峽向西慢行或滯留至少３天。

至於降雨影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」 提醒，花蓮、台東、宜蘭、恆春明天(3日)凌晨起風雨快速增強；西部地區必須等到颱風登陸、跨越中央山脈後才會明顯感受到風雨，預計是周日(03)深夜。一旦海葵在西南近海長時間慢行，中、南、東部地區雨勢會累積的非常驚人。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」 指出，模式後期的預報路徑嚴重分歧，目前還無法評估颱風是否迴轉，可能要等颱風更靠近台灣了才能看到一絲端倪。台灣海峽越靠近中國福建沿海，越不適合颱風生存，颱風越往西走減弱速度越快。

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