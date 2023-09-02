快訊／北北基宜4縣市大雨特報！颱風外圍環流發威　雨下到晚上

生活中心／台北報導

中央氣象局針對4縣市發布大雨特報，因第11號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（2）日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

▲中央氣象局發布大雨特報。（示意圖／記者林敬旻攝）

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大雨特報

影響時間：2日上午至2日晚上

大雨範圍：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣

▲氣象局大雨特報地圖。（圖／氣象局提供）

此新聞70%利用AI程式據政府資料生成，30%由編輯人工審核完成。

責任編輯：李依琳