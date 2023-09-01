獨／太魯閣車廂找到情侶合照！男主角身分曝　是最後罹難者遺物

▲鑑識人員在車廂內清理出32件乘客物品，其中有一張罹難者莊建致隨身攜帶與女友的合照。（圖／民眾提供）

記者沈繼昌、莊智勝、黃聖庭／桃園-台東報導

台鐵太魯閣出軌案發生至今已逾2年，不料昨天罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君意外在車廂內尋獲死者頭蓋骨碎片，引發輿論譁然。今(1日)鑑識人員重返車廂，共尋獲8片疑似罹難者骨頭遺骸，以及32件乘客私人物品，包含一張一對情侶合照。《ETtoday新聞雲》循線查訪，確認照片中的男子就是當時年僅21歲的憲兵莊建致，也是最後才被移出的罹難者。

死者莊建致是台東人，案發當時年僅21歲，高中畢業後選擇從軍，在新北五股受士官訓。當天是清明節，一早莊建致就走出營區準備返回台東老家，不料卻搭上死亡列車，於上午9點28分出軌，造成49人死亡悲劇。

▲莊建致的遺體被壓在車廂下，是最後一名被尋獲的罹難者。（圖／記者張君豪翻攝）

如今事隔逾2年，王薇君意外在車廂內發現死者頭蓋骨碎片，因此引起重視，鑑識人員重返現場後，還尋獲其他碎骨、以及32件乘客私人物品，包括鞋子、眼鏡、手錶、耳機等，其中還有一張情侶合照，《ETtoday新聞雲》循線查訪，聯繫上莊建致的三姊，證實照片中帥氣挺拔的年輕男子就是罹難者莊建致。

莊建致三姊回憶，當天清明節弟弟搭上太魯閣號要回家，家裡也煮了一桌他最愛吃的菜，晚上還約好要一起烤肉，沒想到弟弟卻回不了家，而且遺體一直到罹難4、5天後才被找到，當時屍身都已經嚴重浮腫。事隔多年，家屬的哀痛的情緒已經平復許多，三姊表示家人只想低調，而該張照片，「既然是建致的東西，那我們會把它帶回來，祂的東西收集完就好了。」

▼鑑識人員今重返當時的太魯閣車廂，共發現8塊疑似罹難者骨頭碎片、以及多件乘客私人物品。（圖／記者沈繼昌攝）