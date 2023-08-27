販毒還仿效外送平台！他搞「24hrs毒品外送」　全高雄都點得到

▲網路販毒集團主嫌22歲施男，招募成員提供毒品外送服務，甚至還標榜「24小時隨訂隨到」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名22歲施姓男子為網路販毒集團主嫌，他仿效外送平台招募外送員，提供毒品外送服務，甚至還標榜「24小時隨訂隨到」，成員採12小時輪班制，分工細膩。高雄刑事警察大隊接獲線報後展開偵辦，歷經數月跟監蒐證，最後強制攻堅破獲行動毒窟，並將施嫌等6人查緝到案，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。

高市刑大偵查第二隊（4分隊）接獲線報指稱，綽號「飯糰」的男子涉嫌網路販賣毒品，展開數月跟監蒐證後，順利掌握該集團的行動毒窟。

▲▼該集團仿效時下流行的網路外送平台，標榜「24小時外送到府服務」來吸引客人下單購毒，販毒網絡遍布大高雄地區。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，該網路販毒集團以22歲主嫌施男為首，旗下各個成員分工細膩，經營模式採12小時輪班制，由廣告人員負責以網路通訊軟體，在不特定群組散布販售毒品咖啡包、愷他命等訊息。

該集團仿效時下流行的網路外送平台，標榜「24小時外送到府服務」來吸引客人下單購毒，待確認訂單後，再通知外送人員（俗稱小蜜蜂）駕駛車輛前往指定地點完成毒品交易，販毒網絡遍布大高雄地區。

▲▼高市警刑大兵分多路執行搜索、拘提行動，一舉破獲該販毒集團的「行動毒窟」。（圖／記者賴文萱翻攝）

經蒐證完竣後，高市警刑大兵分多路執行搜索、拘提行動，一舉破獲該販毒集團的「行動毒窟」，並於販毒使用的車輛及毒品倉庫內，起獲第三級毒品愷他命103包、第三級毒品咖啡包111包、電子磅秤2臺、夾鏈袋1盒、行動電話7支、贓款新台幣9萬元等證物。

主嫌22歲施男及其集團成員24歲盧男、22歲任男、22歲黃男、18歲顏男及21歲洪男等6人，全數遭查緝到案，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。

▲警方強制攻堅破獲行動毒窟，並將施嫌等6人查緝到案，全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。（圖／記者賴文萱翻攝）