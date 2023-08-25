「黑心燒烤攤」賣毒還放高利貸　惡老闆揪員工一起搞...6人被逮

▲▼專案小組攻堅燒烤攤，當場逮獲嫌犯並起出毒品證物。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警局與花蓮地方檢察署執行掃黑行動，22日起在檢察官指揮下，由刑事警察大隊、少年警察隊、吉安分局共組專案小組掃蕩，瓦解以陳嫌為首、藏身燒烤攤的暴力犯罪販毒集團，共計拘提到案犯嫌6人、搜索8處所，查扣毒品咖啡包近4千包等犯罪證據。





今年6月，花蓮警方獲報以陳嫌為首之犯罪組合，趁借款人需錢孔急便以高利貸放，甚至先不言明利息，待債務人還款即突然以重利相加，致借款人無力還款躲避至他縣市，陳嫌復率眾強逼債務人家屬親友另簽本票，並恐嚇家屬。

▲查扣毒品咖啡包近4千包、安毒及K他命等毒品犯罪證據。

警方進行2個月蒐證，又發現該犯罪組合表面從事燒烤攤，不僅高利貸放款、暴力討債、恐嚇，甚至以烤肉攤據點販賣毒品咖啡包牟取不法利益，行徑極為囂張且目無法紀。

警方近日發現該犯罪集團從外縣市進口一批毒品意圖販賣牟利，於8月22日兵分多路執行搜索，當場查獲毒品咖啡包3,931包、彩虹菸307根、安非他命27.4公克、乾燥大麻花4.31公克、愷他命3.28公克、現金5萬2,000元、已開立之本票數十張等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防治條例，移送花蓮地檢署偵辦。

▲逮捕6人移送地檢署偵辦。



警察局長呂世明表示，開學在即，特別要求掃黑專責隊恐嚇取財、重利、強制、毒品等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。強力痛擊販毒黑幫，還給校園清新環境。