　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「黑心燒烤攤」賣毒還放高利貸　惡老闆揪員工一起搞...6人被逮

▲▼專案小組攻堅燒烤攤，當場逮獲嫌犯並起出毒品證物。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼專案小組攻堅燒烤攤，當場逮獲嫌犯並起出毒品證物。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警局與花蓮地方檢察署執行掃黑行動，22日起在檢察官指揮下，由刑事警察大隊、少年警察隊、吉安分局共組專案小組掃蕩，瓦解以陳嫌為首、藏身燒烤攤的暴力犯罪販毒集團，共計拘提到案犯嫌6人、搜索8處所，查扣毒品咖啡包近4千包等犯罪證據。

▲▼專案小組攻堅燒烤攤，當場逮獲嫌犯並起出毒品證物。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

今年6月，花蓮警方獲報以陳嫌為首之犯罪組合，趁借款人需錢孔急便以高利貸放，甚至先不言明利息，待債務人還款即突然以重利相加，致借款人無力還款躲避至他縣市，陳嫌復率眾強逼債務人家屬親友另簽本票，並恐嚇家屬。

▲▼專案小組攻堅燒烤攤，當場逮獲嫌犯並起出毒品證物。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

查扣毒品咖啡包近4千包、安毒及K他命等毒品犯罪證據。

警方進行2個月蒐證，又發現該犯罪組合表面從事燒烤攤，不僅高利貸放款、暴力討債、恐嚇，甚至以烤肉攤據點販賣毒品咖啡包牟取不法利益，行徑極為囂張且目無法紀。

▲▼專案小組攻堅燒烤攤，當場逮獲嫌犯並起出毒品證物。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警方近日發現該犯罪集團從外縣市進口一批毒品意圖販賣牟利，於8月22日兵分多路執行搜索，當場查獲毒品咖啡包3,931包、彩虹菸307根、安非他命27.4公克、乾燥大麻花4.31公克、愷他命3.28公克、現金5萬2,000元、已開立之本票數十張等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防治條例，移送花蓮地檢署偵辦。

▲▼專案小組攻堅燒烤攤，當場逮獲嫌犯並起出毒品證物。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲逮捕6人移送地檢署偵辦。

警察局長呂世明表示，開學在即，特別要求掃黑專責隊恐嚇取財、重利、強制、毒品等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。強力痛擊販毒黑幫，還給校園清新環境。

ET快訊
泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神　生意火爆漲價1倍
快訊／國1高架「遊覽車火燒車」！　人員急逃命　
28歲女抽脂隆乳　抽筋、全身躁動死亡
搭飛機前要先「量體重」！下周搭大韓航空須注意
快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」
豪勁慘遭球迷出征「滾出台灣，婊子」　老婆怒了
麥當勞女店員遭潑飲料！　畫面曝光
快訊／WWE冠軍猝死！　享年36歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

媽媽要嫁有錢男...兒秒遭綁架勒贖30萬　未來繼父報警揭傷心真相

台越情侶經營KTV兼賣毒「限動狂宣傳」　警逮11人抄748包毒咖啡

快訊／國1高架「遊覽車火燒車」濃煙狂竄！　人員急逃命

快訊／高雄岡山汽車零件廠工安意外「模具爆開」　2工人受傷送醫

「安全帽擋車牌」被攔查　男裝傻忘名字...原來是11年資深通緝犯

花蓮警攔查違規右轉「一聞車內有怪味」　抄出彩虹菸+K他命

妙齡女抽脂要當「醫美診所門面」卻喪命　醫師遭判刑定讞

台版絕命毒師！6工序化成2製程　藏洗衣廠煉毒...敗在2個便當

被女網友放鳥太鬱卒...躲路邊吸毒　男車內昏睡「手臂還插針筒」

「黑心燒烤攤」賣毒還放高利貸　惡老闆揪員工一起搞...6人被逮

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

賴品妤受訪突尖叫「你為什麼要推我」！衝突畫面曝光

瓦格納首腦普里格津墜機亡　拜登：不意外！懷疑幕後黑手是普丁

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

媽媽要嫁有錢男...兒秒遭綁架勒贖30萬　未來繼父報警揭傷心真相

台越情侶經營KTV兼賣毒「限動狂宣傳」　警逮11人抄748包毒咖啡

快訊／國1高架「遊覽車火燒車」濃煙狂竄！　人員急逃命

快訊／高雄岡山汽車零件廠工安意外「模具爆開」　2工人受傷送醫

「安全帽擋車牌」被攔查　男裝傻忘名字...原來是11年資深通緝犯

花蓮警攔查違規右轉「一聞車內有怪味」　抄出彩虹菸+K他命

妙齡女抽脂要當「醫美診所門面」卻喪命　醫師遭判刑定讞

台版絕命毒師！6工序化成2製程　藏洗衣廠煉毒...敗在2個便當

被女網友放鳥太鬱卒...躲路邊吸毒　男車內昏睡「手臂還插針筒」

「黑心燒烤攤」賣毒還放高利貸　惡老闆揪員工一起搞...6人被逮

卡娜赫拉放置手遊登場！追加繁中選項　跟著P助和粉紅兔兔旅行

賴清德想請習近平吃「蝦仁飯＋全糖珍奶」　她批：高明的愛情騙子

《木曜》溫妮峇里島脫了！「雙球炸出」S曲線被看光　網嗨：長大了

王陽明爆婚變9天「知道你們在等」行蹤曝光！8年婚姻現況…網看IG全懂了

媽媽要嫁有錢男...兒秒遭綁架勒贖30萬　未來繼父報警揭傷心真相

台越情侶經營KTV兼賣毒「限動狂宣傳」　警逮11人抄748包毒咖啡

餅皮、紙包飯免費升級！　速食店超夯「1公尺派對巨飽盒」回來了

數位部推政府專用短碼簡訊平台「111」　預計9月啟用

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

Volvo「首款大空間MPV」即將登場！對手鎖定LEXUS LM、TOYOTA阿法

台南男躺床爽抓龍根！警突攻進密室　小姐「保險套塞嘴」傻眼了

社會熱門新聞

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

奧迪妹「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

快訊／捷運南港機廠凌晨爆炸　2人遭電擊燒傷

遊戲橘子又輸了　廣告不實抗罰200萬吞敗

酒駕撞死人IG先打卡　21歲奥迪妹只心疼名車

吃麥當勞嘸15包胡椒粉竟找爸哭　他大鬧店家下場曝

即／台北國宅深夜火警！鐵窗竄濃煙住戶急逃

獨／台電正妹女主管狂揮鐮刀　鐵製辦公桌被刺成蜂窩

碩士男約性交易白嫖　正妹2萬沒拿到還自付車資

男同學變帥哥！八大妹狂撩「做2年可以娶我嗎」

奧迪女酒駕撞死人　FB道歉換全黑頭貼

陳盈潔入獄住10人房　晚餐吃咖哩雞

更多熱門

相關新聞

蘆洲鐵皮屋販毒　警搜出1523包毒咖啡

蘆洲鐵皮屋販毒　警搜出1523包毒咖啡

新北市蘆洲區信義路巷內一處鐵皮屋查獲毒品案，王姓嫌犯將鐵皮屋作為販毒場所，遭到蘆洲分局破獲，共起出咖啡包1523包重4千多公克及安非他2包，之後報請新北市府公安聯合稽查小組到場稽查，認定違章建築事實明確，並強勢處置作為，展現公權力執法決心。

警查獲7公斤海洛因等毒品市價破4千萬

警查獲7公斤海洛因等毒品市價破4千萬

偷7次香油錢撈20萬！假釋男向「炸彈媽祖」下跪

偷7次香油錢撈20萬！假釋男向「炸彈媽祖」下跪

男「手背插針筒」倒臥北捷廁所　真相曝光他慘了

男「手背插針筒」倒臥北捷廁所　真相曝光他慘了

光頭男販毒被逮　爸罵：關到死！不會去看你

光頭男販毒被逮　爸罵：關到死！不會去看你

關鍵字：

氣燄囂張燒烤攤販毒高利貸毒品咖啡包

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

兒心跳驟停CPR！媽只問：死了沒　急診醫痛揭3實例

抖音網紅突哽咽留「1分鐘遺言」

即／奧迪妹撞死人　同名FB帳號發171字道歉

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

狠女花雕雞麵下藥迷昏男友　他睡醒生殖器只剩1.5cm

Yuri爆熱戀「首露臉被拍」春風反應超真實

即／新北建案工安意外　清潔工15樓失足墜落亡　

最美牙醫脫了！「隱系身材」讓粉絲嗨翻

奧迪妹「IG連發擔心車」　1原因車拿不回來了

《木曜4》6人再合體！「感性告白」全是洋蔥

年末桃花運旺、最有機會脫單4大星座

蘇拉可能成「穿心颱」登陸　下週三最近台灣

新竹棒球場承包商：契約是國產車不能要求進口車等級

更多

最夯影音

更多
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面