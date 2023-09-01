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快訊／準備儲水！高雄這天「13區停水、降壓」　33.6萬戶受影響

▲停水,儲水,水龍頭,缺水,降壓,漏水。（圖／記者許宥孺攝）

▲配合澄清湖給水廠施工，高雄9月10日將停水。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人注意！台灣自來水公司發布公告，因辦理翁公園淨水場高低壓電氣設備檢驗，10日上午7點至晚間9點，三民、鳳山、苓雅、左營等7區用戶將配合停水作業；另有8行政區、楠梓加工區、大社工業區屆時也將配合降壓，計有33.6萬戶受影響。

台水公司第七區管理處表示，澄清湖給水廠依據用電場所及專任電氣技術人員管理規則每年需辦理停電電氣設備檢驗，確保供電品質、加強穩定供水，將於9月10日上午7時至下午9時停水施工，合計14小時。

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停水區域(影響23.6萬戶)：

1.三民區：博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。

2.鳥松區：大華里、夢裡里、鳥松里。

3.鳳山區：忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里(高速公路以西)、新武里。

4.苓雅區。

5.前鎮區：瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。

6.仁武區：考潭里、仁慈里。

7.左營區：合群里、明建里、進學里、屏山里、頂北里、頂西里、廍北里、廍南里、廟北里、廟東里、中北里、中南里、聖南里、聖西里、城南里、路東里、聖后里、尾北里、尾南里、尾西里、埤東里、埤西里、埤北里、永清里、祥和里

水壓降低區域(影響10萬戶)：

1.三民區：鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。

2.鳳山區：鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。

3.鹽埕區。

4.新興區。

5.前金區。

6.鼓山區。

7.左營區：光輝里、自助里、果貿里、果惠里、果峰里、 海勝里、崇實里、莒光里、菜公里、新下里、新上里、新中里、新光里、福山里。

8.仁武區（含仁武工業區）。

9.楠梓加工區。

10.大社工業區。

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