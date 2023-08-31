颱風天快儲水！新北3區「9／2停水11小時」影響2萬戶　範圍曝光

▲新北市樹林區、三峽區、鶯歌區部分區域9/2將停水11個小時，請民眾多加留意。（圖／示意圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／台北報導

為配合台電松樹、介壽、水頂、板水線遷移改建工程，台灣自來水公司公告，新北市樹林區、三峽區、鶯歌區部分地區辦理計畫性停水，預計影響2萬用水戶，提醒民眾注意並預做準備。

停水時間

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9/2(六) 07:00-18:00

停水影響範圍

【鶯歌區】

建國里、同慶里、西鶯里、南鶯里、北鶯里、中鶯里、東鶯里、建德里、二甲里、南靖里、尖山里、永昌 里(建國路、鶯桃路 1-129 巷(單雙號側)，永樂街等含巷弄) 部分、二橋里(二橋街、高職南街、中正三路單號側、二甲路等含巷弄)部分。

【三峽區】

龍恩里(隆恩街部分)。

【樹林區】

樂山里、西園里(柑園街二段)部分。

臨時供水站：

►中鶯里_鶯歌區仁愛路55 號(鶯歌區公所旁)

►東鶯里_鶯歌區文化路70 號(鶯歌火車站後站旁)

►南鶯里 _鶯歌區國慶街與光明街路口

►北鶯里_鶯歌區建國路6 號前

►南靖里_鶯歌區文化路395 號(鶯歌南靖活動中心前)

►建國里_鶯歌區南雅路與育智路口(惠隆宮老人會館旁)

►同慶里_鶯歌區育英街與尖山埔路口(鶯歌同慶活動中心旁)

►永昌里_鶯歌區建國路420 號(鶯歌消防隊對面)

►尖山里_鶯歌區國中街1 號(鶯歌尖山國中)

►西鶯里_鶯歌區中山路150 號(鶯歌圖書館前)

►二橋里_鶯歌區中正三路154 號(鶯歌高職前)

►建德里_鶯歌區建德巷口旁加油站邊

►二甲里_鶯歌區二甲路36-2 號(鶯歌二甲市民活動中心旁)

►西園里_樹林區西園里柑園街2 段380 巷對面

►樂山里_樹林區民和街6 號對面

►南靖里_鶯歌區重慶街停車場(捷運柱旁)

►同慶里_鶯歌區尖山埔路與重慶街交叉口右側

►同慶里_鶯歌區重慶街與陶瓷街口(鶯歌光點)

►同慶里_鶯歌區文化路200 號(鶯歌陶博館陸橋下)

►南靖里_鶯歌區尖山埔路106 號(鶯歌國小前)

氣象局預估，周六、周日（2日、3日）是海葵颱風距離台灣最接近的時候，受颱風外圍環流影響，各地有局部短暫陣雨，北部地區及東北部山區並有大雨或局部豪雨發生的機率；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)沿海及馬祖易有長浪發生，沿海浪高可達3米以上，非必要請勿前往海邊活動；適逢年度大潮，新北至台南及澎湖沿海在漲潮期間，沿海低窪地區請注意海水倒灌及局部淹水等現象。