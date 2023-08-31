　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風天快儲水！新北3區「9／2停水11小時」影響2萬戶　範圍曝光

▲自來水公司第三區管理處20日將施工，苗栗縣苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、西湖鄉部分區域停水11個小時，請民眾多加留意。（圖／記者黃孟珍攝）

▲新北市樹林區、三峽區、鶯歌區部分區域9/2將停水11個小時，請民眾多加留意。（圖／示意圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／台北報導

為配合台電松樹、介壽、水頂、板水線遷移改建工程，台灣自來水公司公告，新北市樹林區、三峽區、鶯歌區部分地區辦理計畫性停水，預計影響2萬用水戶，提醒民眾注意並預做準備。

停水時間

[廣告]請繼續往下閱讀...

9/2(六) 07:00-18:00

停水影響範圍

【鶯歌區】

建國里、同慶里、西鶯里、南鶯里、北鶯里、中鶯里、東鶯里、建德里、二甲里、南靖里、尖山里、永昌 里(建國路、鶯桃路 1-129 巷(單雙號側)，永樂街等含巷弄) 部分、二橋里(二橋街、高職南街、中正三路單號側、二甲路等含巷弄)部分。

【三峽區】

龍恩里(隆恩街部分)。

【樹林區】

樂山里、西園里(柑園街二段)部分。

臨時供水站：

►中鶯里_鶯歌區仁愛路55 號(鶯歌區公所旁)
►東鶯里_鶯歌區文化路70 號(鶯歌火車站後站旁)
►南鶯里 _鶯歌區國慶街與光明街路口
►北鶯里_鶯歌區建國路6 號前
►南靖里_鶯歌區文化路395 號(鶯歌南靖活動中心前)
►建國里_鶯歌區南雅路與育智路口(惠隆宮老人會館旁)
►同慶里_鶯歌區育英街與尖山埔路口(鶯歌同慶活動中心旁)
►永昌里_鶯歌區建國路420 號(鶯歌消防隊對面)
►尖山里_鶯歌區國中街1 號(鶯歌尖山國中)
►西鶯里_鶯歌區中山路150 號(鶯歌圖書館前)
►二橋里_鶯歌區中正三路154 號(鶯歌高職前)
►建德里_鶯歌區建德巷口旁加油站邊
►二甲里_鶯歌區二甲路36-2 號(鶯歌二甲市民活動中心旁)
►西園里_樹林區西園里柑園街2 段380 巷對面
►樂山里_樹林區民和街6 號對面
►南靖里_鶯歌區重慶街停車場(捷運柱旁)
►同慶里_鶯歌區尖山埔路與重慶街交叉口右側
►同慶里_鶯歌區重慶街與陶瓷街口(鶯歌光點)
►同慶里_鶯歌區文化路200 號(鶯歌陶博館陸橋下)
►南靖里_鶯歌區尖山埔路106 號(鶯歌國小前)

氣象局預估，周六、周日（2日、3日）是海葵颱風距離台灣最接近的時候，受颱風外圍環流影響，各地有局部短暫陣雨，北部地區及東北部山區並有大雨或局部豪雨發生的機率；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)沿海及馬祖易有長浪發生，沿海浪高可達3米以上，非必要請勿前往海邊活動；適逢年度大潮，新北至台南及澎湖沿海在漲潮期間，沿海低窪地區請注意海水倒灌及局部淹水等現象。

ET快訊
清心員工神默契！飲料墜落「一踹一接」救到了　救援影片震驚萬人
颱風天快儲水！新北3區「周六停水11小時」
《浪姐5》參賽陣容瘋傳！名單「驚見IU」　5台灣女星也加入
老闆上班供宿　鮮肉水電工睡著遭「口手性侵」
網傳解放軍「093核潛艦」台海發生意外　大陸國防部回應了
快訊／13縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

颱風天快儲水！新北3區「9／2停水11小時」影響2萬戶　範圍曝光

親綠女醫50人管理群「-1」　網留言狂刷8字挺許伯簡芝

清心員工神默契！飲料墜落「一踹一接」救到了　救援影片震驚萬人

快訊／13縣市豪大雨特報！蘇拉外圍環流雨勢強襲　最新警戒區域曝

海葵路徑一夕巨變！成「西北颱」橫掃中北部　周末風雨最強時間曝

全國登革熱破3500例！羅一鈞再南下2大疫情熱區：開學恐成新挑戰

國際名廚江振誠沒拿到「米其林三星」　IG發全黑圖

池上秋收來了！雲門打造專屬《天光・霞》　最美天然稻浪舞台登場

「5生肖」準備發大財！下半年迎超強財運　屬羊翻倍賺到飽

9月遇5星逆行！「3星座」運勢差　第一名小心破大財

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

颱風天快儲水！新北3區「9／2停水11小時」影響2萬戶　範圍曝光

親綠女醫50人管理群「-1」　網留言狂刷8字挺許伯簡芝

清心員工神默契！飲料墜落「一踹一接」救到了　救援影片震驚萬人

快訊／13縣市豪大雨特報！蘇拉外圍環流雨勢強襲　最新警戒區域曝

海葵路徑一夕巨變！成「西北颱」橫掃中北部　周末風雨最強時間曝

全國登革熱破3500例！羅一鈞再南下2大疫情熱區：開學恐成新挑戰

國際名廚江振誠沒拿到「米其林三星」　IG發全黑圖

池上秋收來了！雲門打造專屬《天光・霞》　最美天然稻浪舞台登場

「5生肖」準備發大財！下半年迎超強財運　屬羊翻倍賺到飽

9月遇5星逆行！「3星座」運勢差　第一名小心破大財

《漫威蜘蛛人2》同捆「共生體」主機開箱　低調紅黑配色藏家必收

網路賭博觸犯刑法　涉及逃漏稅捐罪最重判7年有期徒刑

小蠻消失數天認「去做手術」！　曝術後痛苦問題：女人真辛苦

梅毒「最愛攻擊3類人」　泌尿醫：口交記得戴套

U18／王牌孫易磊奪8K完封勝　中華3比0擊敗澳洲搶首勝

涉黑又染黃！民眾黨部召集人被爆是「皮條客」　個人臉書秒關閉

颱風天快儲水！新北3區「9／2停水11小時」影響2萬戶　範圍曝光

親綠女醫50人管理群「-1」　網留言狂刷8字挺許伯簡芝

快訊／三哥來了！　周俊三正式出任台啤雲豹顧問

癌友短期住院遭拒！還被健保承辦人反指佔用資源　署長：將聯繫致歉

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

生活熱門新聞

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

海葵陸警可能增！周末最有機會放假

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

全台都宣布了！23縣市颱風假一覽

成大妹「貼身後媽裙照」曝光！2萬人朝聖讚爆

岳啟儒控米其林名廚：用最髒英文罵我

即／又有新颱！第12號颱風「鴻雁」生成

海葵可能登陸　有機會破4年紀錄

快訊／5縣市豪大雨特報！蘇拉外圍環流「雨彈狂炸」

「榕樹下米苔目」創辦人過世　兒女發聲明

明天開學了！老師「全聯急買1神物」秒訂30包

關西機場出境　他「背包裝1物」被海關攔下

山道猴「男主角真的死了嗎」？　作者公布真相　

更多熱門

相關新聞

桃園、龜山區16里逾3萬戶　8/19停水16小時

桃園、龜山區16里逾3萬戶　8/19停水16小時

桃園市政府經濟發展局8日指出，自來水公司第二區管理處配合台電公司辦理69kV松樹-介壽線遷移改建停電施工合併『大湳系統送龜山林口複線工程-管(三-1)』，預計於8月19日6時起至22時止，進行16個小時的施工停水，請民眾預先儲水備用。

即／搶修順利　台中北屯5.4萬戶晚上10點供水

即／搶修順利　台中北屯5.4萬戶晚上10點供水

即／台電挖破水管　北屯8／3起停水47hrs

即／台電挖破水管　北屯8／3起停水47hrs

基隆5.8萬戶8/6停水23hrs　影響範圍曝

基隆5.8萬戶8/6停水23hrs　影響範圍曝

台南善化區26日停水汰換管線工程延期　

台南善化區26日停水汰換管線工程延期　

關鍵字：

停水

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

王陽明左手無名指「婚戒消失」

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

威力彩飆4億！「3生肖」頭獎機運高　旺財撇步看這邊

恭喜！胡宇威跟陳庭妮登記結婚

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

海葵陸警可能增！周末最有機會放假

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面