　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／尿尿槍手落網！一句「看三小」當街怒轟8槍　3男落網

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市在31日9時在新興區七賢二路發生開槍事件，警方鎖定19歲的梁男、20歲的楊男以及20歲的潘男涉有重嫌，就在17時15分許，在屏東縣鹽埔鄉一帶發動攻堅拘提，逮捕梁男等3嫌到案，全案詢後依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

▲涉嫌在高雄市七賢二路對車輛開槍的男子落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌在高雄市七賢二路對車輛開槍的男子落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市新興區七賢二路放在停車格的2部汽車，分別是黃色的藍寶堅尼小牛以及白色BMW被人開槍，由於附近就是一家舞廳，所以觸動警方敏感神經，初步了解，該事件應跟舞廳無關，而是尿尿引發的糾紛。

▲涉嫌在高雄市七賢二路對車輛開槍的男子落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌在高雄市七賢二路對車輛開槍的男子落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，31日上午9時左右，接獲110報案稱新興區七賢二路聽聞槍聲，立即派遣警力前往查處，經了解疑為酒客在人行道上便溺發生口角，後續嫌疑人開槍，現場兩輛自小客車受損、無人受傷，警方在現場採集彈殼7顆及子彈1顆等證物。

據了解，被開槍的藍寶堅尼小牛，車主是曾經在苓雅區舞廳外砍殺網紅的新生代角頭，開槍原因疑似是這名新生代角頭在路邊尿尿時玩手機，造成嫌疑人誤以為被偷拍，兩個人發生爭執引起口角，而角頭嗆人看三小，於是車子就被開了8槍。

ET快訊
快訊／6縣市豪大雨特報！颱風外圍環流雨強襲　最新警戒區域曝
小客車副駕「載一頭牛」　全身露在車窗外影片曝
鄭弘儀無預警辭主持「今天最後一集」！曝告別節目心聲
比基尼遮不住傲人上圍！正妹暴力身材扮娜美　網：根本本尊
親綠女醫50人管理群「-1」　網留言狂刷8字
快訊／尿尿槍手落網！一句「看三小」當街怒轟8槍　3男落網
媽留一間房「4姊弟都不要」！網見細節讚：看了很欣慰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／尿尿槍手落網！一句「看三小」當街怒轟8槍　3男落網

網路賭博觸犯刑法　涉及逃漏稅捐罪最重判7年有期徒刑

老闆上班供宿　鮮肉水電工睡著遭「口手性侵」！內褲驗出混合DNA

獨／太魯閣號悲劇2年...車廂竟有頭蓋骨　鐵警將全面重新搜查

男花1萬8約傳播妹「包夜」嗨整晚　她吸毒陷昏迷1個月後不治

撞擊片！永和騎士疑闖紅燈「直衝公車」傷勢曝　機車卡住滿地油

爸不給生活費！女碩士聯手男友殺了他　判無期還要賠家人692萬

高虹安涉貪助理費案　北院9／25起密集開庭！北檢公訴團隊備戰

匯8千意外收到20萬　詐騙連環套...2人險「人財兩失」

不給全家續租！房東收回稱自用竟「轉租7-11」　毀約代價賠百萬

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

為普渡！男下海捕88隻特級蟹　嬤笑捧「比臉大龍蝦」張羅饗宴

北市倒塌路樹砸騎士！　他滿地血送醫搶救仍不治

城中城大火二審仍判無期　受害家屬不滿：應償命

小S等了2個月「女兒終於要開學」！　嗨爆熱舞...網笑：媽媽的真實反應

任賢齊「幫忙搬行李」怕被誤認小王XD　發專輯忙還債：想照顧好員工

快訊／尿尿槍手落網！一句「看三小」當街怒轟8槍　3男落網

網路賭博觸犯刑法　涉及逃漏稅捐罪最重判7年有期徒刑

老闆上班供宿　鮮肉水電工睡著遭「口手性侵」！內褲驗出混合DNA

獨／太魯閣號悲劇2年...車廂竟有頭蓋骨　鐵警將全面重新搜查

男花1萬8約傳播妹「包夜」嗨整晚　她吸毒陷昏迷1個月後不治

撞擊片！永和騎士疑闖紅燈「直衝公車」傷勢曝　機車卡住滿地油

爸不給生活費！女碩士聯手男友殺了他　判無期還要賠家人692萬

高虹安涉貪助理費案　北院9／25起密集開庭！北檢公訴團隊備戰

匯8千意外收到20萬　詐騙連環套...2人險「人財兩失」

不給全家續租！房東收回稱自用竟「轉租7-11」　毀約代價賠百萬

美股開盤「道瓊上漲100點」　力爭8月連5漲

「常被靜電電到」藏6警訊！不只太累　醫驚曝：小心糖尿病

快訊／6縣市豪大雨特報！颱風外圍環流雨強襲　最新警戒區域曝

快訊／威力彩下期衝上4.4億　今晚頭獎未送出邁入連20槓

台人被判刑220年定讞！誘33人到土耳其做詐騙　下飛機就變豬仔

陳艾琳結婚4年「和尪關係變緊張」　鬼混喝醉成導火線…1舉動回溫

「阿拉伯黛安娜」中東最美王后慶53歲生日！　絕美慶生照曝光

失眠又腰痠背痛？營養師教吃「6種食物」改善更年期不適症狀

不斷更新／罕見！兄弟促請裁決卻暴傳

「尿尿會刺痛」醫曝7原因！不只膀胱炎　染性病也會

巴西摩托車錦標賽重大事故　選手自摔再遭對手撞上雙亡

社會熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

冷氣砸死女大生只賠180萬？律師解答了

少女遭4女霸凌　施暴者父竟嗆：是她太白目

羅淑蕾告郭新政盛竹如　二審逆轉有罪

為500元吊帶褲「脫衣霸凌」女學生！　加害女回應了

即／上櫃高爾夫大廠電擊意外　兒目賭父慘死

即／高雄小牛+BMW挨8槍　車主曾砍傷超艾夾

詐團「S姊」不認罪求交保　檢開砲了

求愛失敗持霰彈槍狂轟　莽男傷及無辜下場曝

獨／太魯閣號事故車廂竟還有頭骨　鐵警將重啟搜查

一件500元吊帶褲　少女被扒上衣凌虐

緯創保全拉水線失去心跳　電擊醒來問：火滅了嗎

更多熱門

相關新聞

高雄27間必比登懶人包！美食地圖被推爆

高雄27間必比登懶人包！美食地圖被推爆

《臺灣米其林指南 2023》日前公布了必比登推介（Bib Gourmand）的名單，其中高雄有27家餐廳入選。對此，高雄市交通局特地製作了「米其林指南地圖」，將這些店家一一列出，同時也曝光了交通方式，每間店家都能透過捷運、公車及腳踏車到達，詳細攻略曝光後，立即引起饕客朝聖。

獨／路邊一泡尿險害一命　挨轟8槍畫面曝

獨／路邊一泡尿險害一命　挨轟8槍畫面曝

即／上櫃高爾夫大廠電擊意外　兒目賭父慘死

即／上櫃高爾夫大廠電擊意外　兒目賭父慘死

左營人必吃壽司店熄燈　 房東秒開29.8萬招租

左營人必吃壽司店熄燈　 房東秒開29.8萬招租

即／上櫃明安國際工安意外　男遭電擊失去心跳

即／上櫃明安國際工安意外　男遭電擊失去心跳

關鍵字：

高雄新興人行道小牛藍寶堅尼開槍

讀者迴響

熱門新聞

即／少女被扒上衣狠摑掌！4人動手3人幫拍　11人到案

快訊／日籍通告藝人「士林租屋處」凌晨惡火

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

海葵直撲台灣北部！日氣象廳：周末影響最劇烈

開箱麥當勞「螯龍蝦堡」蝦肉7公分！他吃完留4字心得

太魯閣號悲劇2年　王薇君竟在車廂找到頭蓋骨

馬幼興被誣告性侵「7年0收入」

王陽明左手無名指「婚戒消失」

米其林完整名單／台北「Tarroir態芮」摘三星

威力彩飆4億！「3生肖」頭獎機運高　旺財撇步看這邊

恭喜！胡宇威跟陳庭妮登記結婚

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

海葵陸警可能增！周末最有機會放假

《與惡》超萌童星長大了！于卉喬16歲近照曝光

合照蔣萬安被出征　百萬YTR哭了

更多

最夯影音

更多
彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴

彰化痛風普渡！他下海捕88隻「特級螃蟹」　嬤笑捧大龍蝦張羅饗宴
騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

問晚餐吃什麼女友說隨便　男友提議全打槍氣到不行

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

騎士「熄火用手機」遭開罰　控警出手推車：完全沒邏輯

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面