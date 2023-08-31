快訊／尿尿槍手落網！一句「看三小」當街怒轟8槍　3男落網

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市在31日9時在新興區七賢二路發生開槍事件，警方鎖定19歲的梁男、20歲的楊男以及20歲的潘男涉有重嫌，就在17時15分許，在屏東縣鹽埔鄉一帶發動攻堅拘提，逮捕梁男等3嫌到案，全案詢後依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

▲涉嫌在高雄市七賢二路對車輛開槍的男子落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市新興區七賢二路放在停車格的2部汽車，分別是黃色的藍寶堅尼小牛以及白色BMW被人開槍，由於附近就是一家舞廳，所以觸動警方敏感神經，初步了解，該事件應跟舞廳無關，而是尿尿引發的糾紛。

▲涉嫌在高雄市七賢二路對車輛開槍的男子落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，31日上午9時左右，接獲110報案稱新興區七賢二路聽聞槍聲，立即派遣警力前往查處，經了解疑為酒客在人行道上便溺發生口角，後續嫌疑人開槍，現場兩輛自小客車受損、無人受傷，警方在現場採集彈殼7顆及子彈1顆等證物。

據了解，被開槍的藍寶堅尼小牛，車主是曾經在苓雅區舞廳外砍殺網紅的新生代角頭，開槍原因疑似是這名新生代角頭在路邊尿尿時玩手機，造成嫌疑人誤以為被偷拍，兩個人發生爭執引起口角，而角頭嗆人看三小，於是車子就被開了8槍。