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王心凌「好幾首經典歌曲」不能聽！他點開Spotify崩潰　KKBOX也是

▲▼王心凌。（圖／翻攝自Facebook／王心凌 Cyndi Wang）

▲王心凌。（圖／翻攝自Facebook／王心凌 Cyndi Wang）

記者曾筠淇／綜合報導

王心凌出道20多年，有演員及歌手身分的她，至今仍非常受歡迎。近日有網友想要聽王心凌的歌時，卻發現Spotify有部分歌曲已經「無法播放」，讓他非常崩潰！貼文曝光後，也有粉絲透露，Apple Music、KKBOX同樣有好幾首歌沒辦法聽。

男網友在Dcard上，以「我要瘋掉了王心凌」為標題發文，提到他日前點開Spotify要聽王心凌的歌時，發現有一堆歌已經不能播放，像是〈陳淑芬與林志豪〉會顯示「Spotify目前無法播放此曲目」的提醒。

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原PO透露，之前〈心電心〉不能聽就已經讓他很崩潰，結果現在一張專輯有好幾首都這樣，有人使用其他平台也遇到類似狀況嗎？

貼文曝光後，不少網友留言表示，「Spotify都會這樣，昨天還聽得到，今天就不行了」、「同感，真的會瘋掉，我日韓偶、日二次元都有接觸，遇過超多次愛歌突然不見」、「氣瘋！我也是！希望在新專輯出的時候會順便解決這個問題，我們要相信心凌最寵凌寶了，會好的」、「超愛〈下一頁的我〉，前陣子還想說為什麼聽不了，現在不能聽的歌又更多了」。

▲滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲有不少網友注意到，王心凌有部分歌曲目前不能聽。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

還有網友表示，其實不只Spotify，Apple Music、KKBOX也有類似狀況，「我用KKBOX，幾個月前就發現她的歌很多都不能聽了，虧我會員買到明年7月欸」、「Apple Music也是，前幾天還可以聽〈在青春迷失的咖啡館〉，今天想聽卻顯示還未推出什麼的」。

還有網友推測可能是版權問題，「Apple Music也是，希望可以趕快搞定版權再次聽到嗚嗚，崩潰」、「台灣的歌手太喜歡換唱片公司了」。對此，稍早《ETtoday新聞雲》聯繫Apple，客服表示，若其他歌曲可正常播放，僅部分王心凌的歌曲無法播放，有可能是版權問題導致，但實際情況仍以專責單位說明（截稿前尚未回覆）為主。另也有同步詢問KKBOX、Spotify，但截稿前均未獲得回覆。

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