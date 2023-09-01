海葵路徑再偏西！專家曝原因：暴風圈可能掠過東北角至北海岸

▲海葵颱風路徑持續西偏。（圖／翻攝自Facebook／賈新興）



生活中心／台北報導

海葵颱風持續增強，且朝台灣附近海面前進。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今在臉書貼文分析，太平洋高壓增強使得海葵颱風偏西行進，海葵颱風暴風圈有掠過東北角至北海岸一帶的機率，預報今晚至明天副高有減弱及東退趨勢。

賈新興指出，明天受海葵颱風外圍環流影響，新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，午後西半部及花蓮有局部短暫雷陣雨， 傍晚起至後天下午受海葵颱風影響，各地有陣雨、南投以北有局部豪雨以上發生的機率。南部及中部沿海也有強陣風，東北部至北部沿海適逢農曆大潮，沿海一帶留意海水倒灌，尤其是淡水河口。

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至於下周一到下周四受到低壓帶影響，4日至5日台中以南沿海、東北角以及宜花東有局部雨，午後桃園以南有局部短暫雷陣雨。6日台中以南及花東午後有短暫雷陣雨，7日至10日中部、南部及花東午後有零星短暫雨。

賈新興說，綜合資料顯示，太平洋高壓增強使得海葵颱風偏西行進，海葵颱風暴風圈有掠過東北角至北海岸一帶的機率，預報今晚至明天副高有減弱及東退趨勢。4日起台灣位於低壓帶中，中南部天氣不穩定。後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。

氣象局預報員黃恩鴻表示，海葵颱風目前為輕度上限，預估可能今天上半天增強為中颱，最快下午到傍晚也就是下午2點半或5點半可能發海警，預計周六清晨發陸警。

黃恩鴻指出，周六開始，雨勢會增大，周日是影響最大的一天，依照目前預測路徑，北台灣最嚴重，西半部會下雨，其中中部以北最明顯，特別是山區。