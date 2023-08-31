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老闆上班供宿　鮮肉水電工睡著遭「口手性侵」！內褲驗出混合DNA

▲▼有男子因不滿女兒遭受性侵，竟登門將對方家中6人殺害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台中鮮肉到水電行工作，好心老闆提供住宿，沒想到晚上竟變惡狼，伸出狼爪動手性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台中一名年輕男子阿宏（化名）透過朋友介紹，到黃姓男子所經營的水電行工作，晚上則與黃男同睡一張床。沒想到阿宏睡到一半，竟然慘遭黃姓老闆性侵，嚇得傳訊向朋友求助，並且透過姊姊報案，揭發了黃男的惡行。台中地院審理後，依照乘機性交罪，判黃男3年10月有期徒刑。

根據判決書內容，阿宏2021年間透過朋友小林（化名）的介紹，到黃男所經營的水電行工作，期間黃男告知「家裡有一間房間可以給我睡」，於是他工作完以後，也跟著黃男回家。

不過，等到忙完工作、身心疲憊之時，黃男突然改口，要求「你要跟我一起睡」，且房間裡面只有一張床，讓阿宏感到十分不妥，但後來在黃男的勸說下，還是勉為其難地答應了，第一天2人也相安無事，安穩度過了整個晚上。

隔天阿宏與黃男下班以後，先是跑去小林的住處聊天、吃飯，直到晚間11點左右才回到住處。回到黃男的住所後，阿宏洗完澡、服用安眠藥，進入房間準備休息，藥效發作後睡得不省人事，沒想到因為昏睡無法抗拒，竟遭到黃男侵犯。黃男先是脫下阿宏的褲子，做出「偷桃」的動作，接著又將手伸入內褲裡面，口手並用性侵得逞，嚇得阿宏立刻驚醒。

▼阿宏遭到黃姓老闆性侵，嚇得趁著對方上廁所的機會，傳訊向朋友求助。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,性侵,挫折,暴力,女性,恐怖,情緒,床,社會,侵犯,哭泣,拒絕,恐懼。（圖／123RF）

不過，因為服用安眠藥，阿宏渾身無力，只能趁著黃男上廁所的空檔傳訊向小林求助，發了許多哭臉貼圖，還傳送「他猥褻我」、「摸我懶X」、「我要回家」等話語，希望能立即得到幫助。

小林得知了阿宏的遭遇，立刻傳訊告知「你下來」、「下來」，並且驅車前往黃男的住處，將阿宏直接帶走，回到自己的住家。而阿宏等到親姊姊下班以後，也打電話要求黃男到場對質。

由於黃男不斷否認，阿宏的姊姊於是提議，直接到警局報案、到醫院採檢，一驗之下果真採集出了阿宏、黃男的混合DNA，黃男也因此被起訴。

對此，黃男則辯稱，可能是因為共用浴室，導致內褲沾染DNA，並沒有性侵的情況，這些全是阿宏刻意栽贓。

不過，法院審理後認定，黃男趁著阿宏服用安眠藥後睡著，動手進行性侵行為，且犯案後始終否認犯行、也沒有賠償或和解，犯後態度不佳，因此依照乘機性交罪，判他3年10月有期徒刑。

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