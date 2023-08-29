只出一張嘴！3星座老闆「不食人間煙火」　第1名心機重

▲亞提米斯點名3星座老闆只會出一張嘴，就讓底下員工累得半死。（示意圖／pixabay）

文／亞提米斯

辦公室裡頭最讓人覺得難搞的往往就是「老闆」這種生物，不同個性的老闆卻總是上班族都恨得牙癢癢的，其中有一種老闆每天有著相當程度的理想性、抱負性和自認為非常有條理的「遠見」，但事實上卻是只出一張嘴，然後就讓底下的員工累個半死，身為老闆不但幫不上忙還只會怪員工不夠努力，到底哪些星座的老闆會是這麼「不食人間煙火」呢？

第3名：雙魚座

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙魚老闆也分兩種，一種是極度精明的，通常這種雙魚老闆好溝通事業也做得大，但往往是另一種雙魚老闆很搞不清楚狀況，算是很兩極化的星座。搞不清狀況的雙魚老闆總是會很想做大事業，但卻都流於幻想。

這些幻想經常會變成開會時的一些標題或是一些方針，讓底下的員工看到非常之傻眼，很多想法幾乎都是不經過大腦或是根本沒考慮過是否有執行上困難的想法，根本就是異想天開，當然，在雙魚老闆的眼裡，他們覺得自己很有創意和想法。

▲射手座老闆底下的員工事情多到做不完，還得忍受砲火猛攻而哀鴻遍野。（示意圖／資料照）

第2名：射手座

射手老闆通常會分成聰明和不聰明的兩種，不過兩種基本上都不怎麼好搞定，聰明的射手老闆總是覺得底下的人「應該」很明白老闆心裡想的和未來計劃的，偏偏講話做事又容易很籠統隨性沒有方向，一整個就是讓員工摸不著頭緒。

不聰明的射手老闆就更糟糕，事情也講不清楚、想做的事卻又很多，餅畫得很大又愛跳躍式執行，卻萬萬不知底下跟著的人已經苦不堪言，除了做不完的事情太多，不聰明的射手老闆罵起人來又是砲火四射，總讓員工覺得很莫名其妙。

第1名：天蠍座

天蠍老闆通常都算是還蠻有心機的類型，他們對於自己的遠大志向在心中都有一個藍圖，加上天蠍老闆對於員工的「使用」是非常透徹的，他們非常喜歡看員工忙碌的樣子，因此往往會把自己的期望加諸在員工身上，希望員工們可以去達成。

講白一點就是「不合理的要求是磨練」，天蠍老闆喜歡看到員工展現出工作能力，這樣他們才不覺得自己是白花錢，只是天蠍老闆的目標通常都很遠大，要求又非常的仔細，員工做不好又喜歡大懲大戒、殺雞儆猴，讓員工苦不堪言、大嘆跟錯老闆。

本文經授權轉自：亞提米斯