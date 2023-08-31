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桃園本土登革熱+2都有南部旅遊史　衛生局籲落實自主就醫通報

▲桃園市衛生局指出，桃市今天新增2例本土登革熱個案，衛生局已針對個案出入地點進行消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局指出，桃市今天新增2例本土登革熱個案，衛生局已針對個案出入地點進行消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於登革熱疫情持續流行升溫，桃園市今（31）日新增2例本土登革熱個案（累積5例），市府衛生局指出，新增2個案於8月中旬皆有前往台南市旅遊或居住史並於近日發病，呼籲暑假結束，曾南下北返市民留意自身健康，若出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，民眾應自主就醫通報，確診且符合通報時效，可獲得新台幣2,000元防疫獎勵金。

桃園市衛生局表示，針對新增2起登革熱個案，防疫人員今天至個案曾駐足熱區範圍，發現有閒置地下室佈滿雜物積水、廢棄輪胎箱、戶內盆景積水等孳生源，除立即消毒外，也提醒民眾儘快檢查住家區域與家戶內外積水容器及戶外菜園，落實「巡、倒、清、刷」，各公私場域所有人、管理人、使用人如未主動積極清除孳生源，經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高將處新台幣15,000元罰鍰，若於衛生局劃定個案熱區範圍查獲病媒蚊幼蟲則加重處罰，請民眾務必共同防治疫情。

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▲桃園市衛生局針對新增2例本土登革熱個案進行消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局針對新增2例本土登革熱個案出入地區進行消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局提醒，由東南亞國家返國，或有外縣市旅遊或居住等風險活動，返家後近2週內，務必留意自身健康狀況，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫或至桃園市登革熱NS1抗原快速檢驗試劑合約院所篩檢，並主動告知旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等，可協助衛生單位爭取防疫時效外，亦可領取通報獎金，相關資訊可至桃園市政府衛生局網站查詢（網址：https://dph.tycg.gov.tw/）。

▲桃園市衛生局長劉宜廉親自前往新增2例本土登革熱個案住處附近訪查，並進行消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局長劉宜廉親自前往新增2例本土登革熱個案住處附近訪查，並進行消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局強調，民眾外出應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處使用政府機關核可之防蚊藥劑－含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分。如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線「1999」或防疫專線：0800-033-355查詢。

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