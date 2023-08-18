全國首例！高雄工人確診登革熱隱匿足跡　衛生局比照「新冠」罰了

▲高雄市衛生局人員在工地找到登革熱的病源，其中不乏是積水容器 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市近日仁武區70多歲男性登革熱確診個案，於衛生單位疫調時，刻意隱匿工作地活動史，僅表示平日只在住家附近活動，直到第三度疫調經個案同事告知，現在高雄市衛生局表示依傳染病防治法第43條，處6萬元以上至30萬元以下的罰鍰，這也是「今年登革熱」因為隱匿足跡被開罰的首例。

這名仁武區70多歲男性登革熱確診個案，在進行疫調時，沒有如實告知發病前2週內曾至左營區青雲宮市集周邊兩處工地的活動史，僅表示平日只在住家附近活動，直到第三度疫調經個案同事告知，才釐清個案工作地點足跡，影響防疫工作甚鉅，衛生局依傳染病防治法第43條，處6萬元以上至30萬元以下的罰鍰。

▲高雄市衛生局人員在工地找到登革熱的病源，其中不乏是積水容器 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

登革熱病媒蚊傳播風險與環境極為相關，特別像建築工地積水與露天雜物堆置，經常是病媒蚊孳生的溫床，工地建案業者應落實工安及登革熱環境計畫，主動針對可能孳生病媒蚊區域進行巡查丶清理，對於無法清除積水處，應至少每兩週投(噴)藥一次或採取抽乾等措施。防疫團隊上週已執行152件工地稽查，其中5件查獲孳生病媒蚊依法開單告發及勒令停工。統計6-8月工地已告發48件，呼籲工地管理人務必落實環境維護工作，嚴防病媒蚊孳生。如稽查發現孳生病媒蚊幼蟲，最高處新臺幣15,000元罰鍰，並要求立即停工進行環境整頓直至複查合格為止。

此外，衛生局也呼籲工地負責人，每日針對所有進場工作人員名單進行健康監測，即時發現病例，預防疫情擴散，如有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應立即停工，儘速前往高雄市550家登革熱整合式醫療合約院所( https://gov.tw/146 )就醫，進行登革熱NS1快篩，以維護自己與家人的健康。