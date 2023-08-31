台南金獅陣獲邀國慶演出缺經費　議會秘書長掏腰包籲各界相挺

▲台南市議會秘書長徐健麟前往朝興宮為此次參與國慶典禮演出的夥伴加油打氣。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

台南市安南區本淵寮朝興宮金獅陣受邀於今年國慶典禮演出，近日開展開密集訓練，在聽聞北上演出所需經費龐大後，台南市議會秘書長徐健麟先致贈1萬元紅包補貼，他表示，希望能藉此拋磚引玉，呼籲各界踴躍支持金獅陣國慶演出經費。

本淵寮朝興宮金獅陣成立於1920年，迄今已傳承104年，最早是護鄉衛土的鄉勇團練，後來則轉變成為神明的陣頭，在西港刈香武陣屬黃腳巾系統，現由高齡近九十歲的國寶級藝師郭耀麒擔任總教練。

此次受邀參加國慶典禮，面對即將到來的演出，全陣近百人每天都利用下班及放學時間全心投入集訓，希望能讓全國人民看見百年金獅陣的魅力。

為了感謝朝興宮及金獅陣的努力，徐健麟30日晚間也代表議長邱莉莉前往朝興宮為此次參與國慶典禮演出的夥伴們加油打氣。

徐健麟表示，台南擁有豐富的文化底蘊，特別是朝興宮金獅陣已有百年歷史，成員主要由村庄子弟組成，涵蓋老中青三代傳承不間斷，在現今都市化、少子化的社會裡尤其珍貴，期許金獅陣可以在國慶典禮完美演出，除了為台南爭光外，更可以讓全國民眾看見台南傳統陣頭的魅力。