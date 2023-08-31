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妹子穿運動內衣+瑜珈褲！他愣「是什麼心態？」　一票喊：1穿搭更醜

▲▼緊身瑜珈褲單穿出門被媽罵「沒家教」 網：長輩都討厭這褲子。（圖／翻攝自unsplash免費圖庫）

▲許多妹子會穿瑜珈褲出門。（示意圖／翻攝自unsplash免費圖庫）

記者朱祖儀／綜合報導

近來運動風氣盛行，越來越多人喜歡把運動服飾穿上街。但一名網友透露，最近在捷運站看到有妹子穿運動內衣和瑜珈褲，雖然知道每個人都有穿衣自由，可是他還是覺得很礙眼，好奇穿這樣出門是什麼心態？文章曝光後掀起討論，但不少人反批真理褲更醜。

原PO在PTT發文表示，早上上班在捷運站看到有一名女生穿著運動內衣和瑜珈褲在等車，雖然知道每個人都有穿衣自由，但整路上只有一個女孩穿運動內衣配瑜珈褲，證明會如此穿搭的人比例不高，因此仍讓他覺得看了很礙眼。

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他也舉例，無論是男是女，「正常人不會只穿泳衣就出門搭捷運吧？如果真有人只穿泳衣就去搭捷運，你各位真的覺得合理？」所以好奇想問，女生只穿運動內衣和瑜珈褲就出門，是出於何種心態？

多數人看到後都不以為意，表示「我勸你是不要太多管閒事」、「為了吸引帥哥、有錢大叔、潮男，反正不會是你」、「超讚的好嗎」、「心曠神怡應多推廣嘻嘻」、「身材好為什麼要怕人看」、「美化市容不好嗎」、「好看啊，運動風」、「搞不好她要去上瑜珈課呢」、「愛穿什麼為什麼要別人同意？」「她就要去運動，關你屁事？」

還有網友認為，瑜珈褲比真理褲還要好，「比以前真理褲好多了，真理褲超醜」、「真理褲真的醜」、「漂亮就算了吧，除非遇到大嬸真理褲系列」。

▼真理褲穿搭掀起討論。（示意圖／記者李佳蓉攝）

真理褲。（圖／記者李佳蓉攝）

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