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洗鴛鴦浴「解不開內衣」！女友冷回1句　他尬爆：腦袋一片空白

▲▼洗澡,淋浴,蓮蓬頭,渣女,女友。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

想要和另一半親密，沒想到卻鬧出笑話！一名網友透露，最近和女友一起洗鴛鴦浴，對方提議互相脫內衣褲，但他準備要幫忙解內衣扣時，卻發現怎麼摸都找不到排扣，這時女友傻眼問「你在做什麼，直接脫就好」，他才驚覺女方穿的是沒有扣子的運動內衣，當場尷尬不已。

原PO在Dcard發文表示，前陣子和女友出去玩，晚上回飯店時，對方突然問要不要一起洗澡，還說要互相幫忙脫內衣褲，讓他心臟快跳出來，可是當他把手伸到女友後面，試圖幫忙解內衣扣時，卻怎麼都摸不到扣子，緊張地問「這件要怎麼脫？」

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女友聽到後傻眼回應「直接脫就好了」，原來女方當時穿的是運動內衣，可是因為2人是面對面，加上原PO緊張到腦袋一片空白，所以才會鬧出笑話。事後女友一直笑說「你為什麼會覺得運動內衣有背扣？」他才透露，自己沒有幫女生脫過內衣的經驗。

文章曝光後掀起討論，網友紛紛笑說「沒關係的，經過這次成年禮你成為真正的男人了」、「女方超熟練」、「真好，都可以跟女朋友一起洗澡」、「CK根本戰服，我女朋友只要穿這個就代表要開戰了」、「雖然很甜，但是身為單身狗那個傷害還是有點大」、「下次改浴巾就沒這困擾」、「請珍惜這個青澀模樣，後面都一手解開，或是女生急著自己脫」。

也有人分享自己的經驗，「第一次幫老婆脫內衣的時候在背後努力找扣子，東摸西摸努力了2-3分鐘後，老婆才提醒：鈕扣在前面…」、「我女友也會叫我幫她脫，第一次操作真的是有難度欸」、「男生碰上不按常規操作的內衣時，真的會摸老半天耶」、「之前女友也穿運動型內衣，沒有任何扣子要我脫，真的超難脫掉」，還有人指出「離題一下…有些運動內衣還真的有背扣」、「懂你！內衣有很多種設計，有些運動內衣還真的有扣子」。

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