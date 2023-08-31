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快訊／找到人了！中捷車廂被亂塗鴉　警掌握2犯嫌身分發布通緝

▲史上首次！遭剪圍籬入侵塗鴉，中捷花6小時清車廂外觀，不只開罰還要求償。（圖／台中捷運提供）

▲中捷遭剪圍籬入侵塗鴉，工作人員花6小時清車廂外觀。（圖／台中捷運提供）

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中捷運一列停放在中捷高鐵台中站尾軌處的備用車日前遭人胡亂塗鴉！有2名男子持油壓剪剪斷鐵絲網闖入，並在車廂外觀塗鴉，警方獲報後展開調查，並調閱過濾超過120組路口及私人監視器，29日掌握到2名涉案嫌疑人身分，均為外籍人士，全案將依刑法毀損罪、大眾捷運法罪嫌移送台中地檢偵辦，並由地檢署發布通緝。

▲史上首次！遭剪圍籬入侵塗鴉，中捷花6小時清車廂外觀，不只開罰還要求償。（圖／台中捷運提供）

台中捷運車廂遭人亂塗鴉，警方獲報後立即組成專案小組追查，並報請台中地檢署指揮偵辦，動員近200人次警力，過濾超過120組路口及私人監視器，於29日掌握2名涉案嫌疑人身分，確認其中1名為德國籍及1名捷克籍男子犯案，全案依刑法毀損罪、大眾捷運法罪嫌移送台中地檢偵辦，該2嫌將由地檢署發布通緝。

經調查，該2名外籍男子作案時，雖全程刻意躲避監視系統，分別以步行及搭乘多種不同交通工具，並不停換穿多套不同服裝，24日作案後隨即於25日搭機離境，其真實身分仍難逃警方查緝鎖定。

另有關台北捷運、高雄捷運及台鐵車廂部分，亦發生車廂塗鴉事件，專案小組將會提供相關偵查資料供各偵查機關過濾分析比對，以確定案件關聯性及犯嫌身分。

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