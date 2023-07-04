利百代回憶殺文具NO.1不意外！新品「幸運籤筆」未上市先亮相嗨翻全場

▲暑假來臨除了玩樂還可以為開學先做準備，準備好利百代各種新穎文具，就能在新學期成為眾人目光焦點。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

放暑假啦～玩樂時光嗨起來！不過開心之餘，別忘了還有暑假作業要做，一想到功課心情就down到谷底嗎？別擔心，用充滿創意趣味又好看實用文具來寫作業，不僅能讓文思泉湧就像在破關一樣好玩，開學之後更是可以亮出新文具，掌握班上所有人的目光。什麼樣厲害的文具不但每代都是人氣王，到現在拿出來還是讓人讚嘆連連？實際上街隨機問路人們，答案竟然高度一致，那就是歷久彌新又日新月異的「LIBERTY利百代」文具，在街訪過程中，民眾還因為玩遊戲認識了利百代近期推出的創意文具，直呼「太促咪」。

每個人都有自己深具回憶或是收藏的文具，街訪中來自新加坡的女孩，有一把媽媽送她從9歲用到現在的剪刀，另外一位女孩則是完整保存了一整套的色鉛筆；而在利百代眾多款文具中，不論男女老少、大人小孩印象最深刻的就是印泥，經典的紅、藍、黑方型外觀讓人一眼就認出來，利百代更推出了印泥造型零錢包，讓辦公室、文書單位才出現的必備用具，也能隨時被民眾帶著走，超級方便又可愛。

另一款被不少民眾誤以為是肥皂或石頭的利百代文具，其實是擬真石頭造型的「疊石許願石橡皮擦」，內有五顆莫蘭迪色系且大小都不一樣的橡皮擦，外觀看起來就像是一顆顆不同樣子的石頭，不但可以輕鬆擦去筆跡，光是擺在桌上就能妝點桌面風景，當然也可以像石頭一樣疊起來許願，非PVC且無毒設計，讓「疊石許願石橡皮擦」不管是收藏還是贈禮，都能趣味橫生又兼具實用。

充滿巧思的利百代文具商品有好多，其中讓街訪民眾玩得不亦樂乎的是「幸運籤（鉛）筆」，像是兩位男同學從籤（鉛）筆筒各抽出一支筆，分別要完成筆身上寫的「講3個冷笑話」和「做鬼臉堅持30秒」挑戰，雖然冷笑話講完全場安靜，鬼臉男笑說挑戰有難度、因為自己本來長得就很像鬼，但還是全都通過考驗，順利獲得利百代小禮物「台灣小吃鉛筆組」，兩人還笑說希望能用利百代文具考進北一女跟育達，每天跟很多漂亮女生相處，「練肖維」的心願讓人哭笑不得。

隨機街訪就遇上英文好手的機率有多高？台灣民眾完全是臥虎藏龍，不只小妹妹直接看圖就講出利百代文具產品的英文單字，就連上班族抽「幸運籤（鉛）筆」要挑戰英文自我介紹，也是流利到一個不行，讓街訪主持人一旁聽了直接大腦當機笑說「是不是從小就用利百代文具英文才這麼遛」，超猛表現當然值得拿到許願石橡皮擦當作小禮物。還有受訪者搞笑裝不懂，讓主持人示範挑戰內容，直接無痛拿到成功才有的小禮物，腦筋轉超快讓人太佩服。

年輕學子不光學習好還很有「才華」！兩名男同學玩「幸運籤（鉛）筆」，其中一個抽到要做交互蹲跳跟伏地挺身，一喊挑戰開始就瞬間開啟認真模式，用輕巧動作以及超標準姿勢完成體能考驗；另一位要模仿大猩猩捶胸吶喊的同學，則是活靈活現復刻動作跟叫聲，主持人狂讚他是未來之星，同學也搞笑自爆說「老師說我是被學業耽誤的演員」，兩人的完美表現值得拿到「厲痣三角鉛筆」當嘉獎，用KUSO好玩的不同負能量炸裂金句療癒自己。

美女玩「幸運籤（鉛）筆」，抽到的剛好就是要鼻尖對鼻尖碰20秒，男主持人一秒站出來說「讓我來」，立刻被戳穿根本只想著自肥，最後派出幕後工作人員漂亮的女導演一同完成挑戰，兩位水水同框畫面「超香」！挑戰成功的美女不僅笑呵呵收下卡哇依的印台零錢包，還說好想把「幸運籤（鉛）筆」帶到班上跟同學一起玩。

街訪主持人也被創意又新潮的利百代文具，喚起滿滿的回憶殺，笑說「眼淚都要留下來了」，而喜歡這些好用好玩又好笑的文具，無論是想留存珍藏、送人討喜，都可以上利百代官網購入，為日常增添樂趣。

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