　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

利百代回憶殺文具NO.1不意外！新品「幸運籤筆」未上市先亮相嗨翻全場

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

▲暑假來臨除了玩樂還可以為開學先做準備，準備好利百代各種新穎文具，就能在新學期成為眾人目光焦點。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

放暑假啦～玩樂時光嗨起來！不過開心之餘，別忘了還有暑假作業要做，一想到功課心情就down到谷底嗎？別擔心，用充滿創意趣味又好看實用文具來寫作業，不僅能讓文思泉湧就像在破關一樣好玩，開學之後更是可以亮出新文具，掌握班上所有人的目光。什麼樣厲害的文具不但每代都是人氣王，到現在拿出來還是讓人讚嘆連連？實際上街隨機問路人們，答案竟然高度一致，那就是歷久彌新又日新月異的「LIBERTY利百代」文具，在街訪過程中，民眾還因為玩遊戲認識了利百代近期推出的創意文具，直呼「太促咪」。

每個人都有自己深具回憶或是收藏的文具，街訪中來自新加坡的女孩，有一把媽媽送她從9歲用到現在的剪刀，另外一位女孩則是完整保存了一整套的色鉛筆；而在利百代眾多款文具中，不論男女老少、大人小孩印象最深刻的就是印泥，經典的紅、藍、黑方型外觀讓人一眼就認出來，利百代更推出了印泥造型零錢包，讓辦公室、文書單位才出現的必備用具，也能隨時被民眾帶著走，超級方便又可愛。

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

另一款被不少民眾誤以為是肥皂或石頭的利百代文具，其實是擬真石頭造型的「疊石許願石橡皮擦」，內有五顆莫蘭迪色系且大小都不一樣的橡皮擦，外觀看起來就像是一顆顆不同樣子的石頭，不但可以輕鬆擦去筆跡，光是擺在桌上就能妝點桌面風景，當然也可以像石頭一樣疊起來許願，非PVC且無毒設計，讓「疊石許願石橡皮擦」不管是收藏還是贈禮，都能趣味橫生又兼具實用。

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

充滿巧思的利百代文具商品有好多，其中讓街訪民眾玩得不亦樂乎的是「幸運籤（鉛）筆」，像是兩位男同學從籤（鉛）筆筒各抽出一支筆，分別要完成筆身上寫的「講3個冷笑話」和「做鬼臉堅持30秒」挑戰，雖然冷笑話講完全場安靜，鬼臉男笑說挑戰有難度、因為自己本來長得就很像鬼，但還是全都通過考驗，順利獲得利百代小禮物「台灣小吃鉛筆組」，兩人還笑說希望能用利百代文具考進北一女跟育達，每天跟很多漂亮女生相處，「練肖維」的心願讓人哭笑不得。

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

隨機街訪就遇上英文好手的機率有多高？台灣民眾完全是臥虎藏龍，不只小妹妹直接看圖就講出利百代文具產品的英文單字，就連上班族抽「幸運籤（鉛）筆」要挑戰英文自我介紹，也是流利到一個不行，讓街訪主持人一旁聽了直接大腦當機笑說「是不是從小就用利百代文具英文才這麼遛」，超猛表現當然值得拿到許願石橡皮擦當作小禮物。還有受訪者搞笑裝不懂，讓主持人示範挑戰內容，直接無痛拿到成功才有的小禮物，腦筋轉超快讓人太佩服。

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

年輕學子不光學習好還很有「才華」！兩名男同學玩「幸運籤（鉛）筆」，其中一個抽到要做交互蹲跳跟伏地挺身，一喊挑戰開始就瞬間開啟認真模式，用輕巧動作以及超標準姿勢完成體能考驗；另一位要模仿大猩猩捶胸吶喊的同學，則是活靈活現復刻動作跟叫聲，主持人狂讚他是未來之星，同學也搞笑自爆說「老師說我是被學業耽誤的演員」，兩人的完美表現值得拿到「厲痣三角鉛筆」當嘉獎，用KUSO好玩的不同負能量炸裂金句療癒自己。

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

美女玩「幸運籤（鉛）筆」，抽到的剛好就是要鼻尖對鼻尖碰20秒，男主持人一秒站出來說「讓我來」，立刻被戳穿根本只想著自肥，最後派出幕後工作人員漂亮的女導演一同完成挑戰，兩位水水同框畫面「超香」！挑戰成功的美女不僅笑呵呵收下卡哇依的印台零錢包，還說好想把「幸運籤（鉛）筆」帶到班上跟同學一起玩。

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

街訪主持人也被創意又新潮的利百代文具，喚起滿滿的回憶殺，笑說「眼淚都要留下來了」，而喜歡這些好用好玩又好笑的文具，無論是想留存珍藏、送人討喜，都可以上利百代官網購入，為日常增添樂趣。

▲▼利百代,文具,印泥,幸運籤筆,創意,趣味。（圖／翻攝自影片）

利百代商城 https://www.libertymall.com.tw/

ET快訊
快訊／國光客運宣布「今起第二波調漲」
仔仔不是從七朵花出道！　和趙小僑組這團曾是「最賣座新人」
快訊／遊覽車一秒變敞篷！　車頂全開了
縣長出車禍！路上刮出恐怖火花
男童智慧手錶爆炸　3C業者揭3原因
快訊／高美濕地3遊客被沖走！　緊急搜救中
快訊／手錶爆炸畫面曝光！　男童「甩不開」瞬間燒火球
黑澀會美眉常去黑人家「她還留睡衣」！　小S曝范范態度

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Yahoo奇摩超級商城退場bye了　官方證實今年底前終止所有服務

加了3種起司！速食店首款「蔬食紙包飯」開吃　還放核桃、菠菜

喝得到思樂冰！桃園「最新超商門市」要開了　59元專區、量販區太好逛

囤貨了！全聯衛生紙下殺買1送1　寶可夢限定款、厚磅挑戰最低價

利百代回憶殺文具NO.1不意外！新品「幸運籤筆」未上市先亮相嗨翻全場

中華電信生活節登場！行動、寬頻、影視優惠齊發　7萬個獎項全民同樂

【廣編】女兒初經突來怎麼辦？媽媽必看　蘇菲免費送初經魔法盒

夾雙層安格斯黑牛、BBQ雞腿排！　速食店「黑胡椒堡」限時2個月吃

爸媽的崩潰暑假靠一招秒扭轉！輕鬆滿足全家「夏日需求」CP值簡直不要太划算

終於等到這桶！經典「乳膠漆桶」大變身　裝滿超濃牛奶糖冰淇淋

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

Yahoo奇摩超級商城退場bye了　官方證實今年底前終止所有服務

加了3種起司！速食店首款「蔬食紙包飯」開吃　還放核桃、菠菜

喝得到思樂冰！桃園「最新超商門市」要開了　59元專區、量販區太好逛

囤貨了！全聯衛生紙下殺買1送1　寶可夢限定款、厚磅挑戰最低價

利百代回憶殺文具NO.1不意外！新品「幸運籤筆」未上市先亮相嗨翻全場

中華電信生活節登場！行動、寬頻、影視優惠齊發　7萬個獎項全民同樂

【廣編】女兒初經突來怎麼辦？媽媽必看　蘇菲免費送初經魔法盒

夾雙層安格斯黑牛、BBQ雞腿排！　速食店「黑胡椒堡」限時2個月吃

爸媽的崩潰暑假靠一招秒扭轉！輕鬆滿足全家「夏日需求」CP值簡直不要太划算

終於等到這桶！經典「乳膠漆桶」大變身　裝滿超濃牛奶糖冰淇淋

曾奕翔報名選秀再接觸美職 　若獲指名未簽約中職有罰則

智慧手錶爆炸害10歲童燙傷　業者：第一代需要更換電池

MeToo受害女星將正式提告！　揭金曲男歌手「性騷偷拍」：真相經得起驗證

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？目擊者嚇：還衝向妻小

漲聲再起！國光客運今起第二波調漲　18條路線「貴1~17元」　

建商「大者恆大」續買地　京城集團砸5億獵左營地

「她曝害羞1部位」手摸濕一片　妹子們秒懂：夏天快瘋掉　

金星逆行！7月「12星座」注意事項曝　獅子「工作有明顯收穫」

「防疫雙險」賠付金創新低　6月不到7億！

暑假住「北投3家5星飯店」超享受！夏日祭典5亮點　闖關拿近3萬元獎

印度男月台邊洗便當盒　下秒火車駛進慘遭撞飛

消費熱門新聞

Yahoo奇摩超級商城收攤　今年底前終止所有服務

麥當勞「得來速熟客券」回來了！

Uber Eats「7月限定優惠碼」懶人包

麥當勞最新「三麗鷗抱枕」要賣了

經典「乳膠漆桶」裝滿牛奶糖冰淇淋

囤貨了！全聯衛生紙下殺買1送1

麥當勞今起連續21天「買1送1」

超商開賣最新木瓜牛奶、椰奶霜淇淋

超商獨賣！超經典「鱷魚蚊香」變餅乾

速食店早餐限定搶1元香豬肉片！

中華電信7月1日起　提供單一客服專線

放大6倍！超商開賣「巨無霸多多綠」

有思樂冰！桃園最新超商門市7/10開幕

利百代回憶殺文具NO.1不意外！新品「幸運籤筆」未上市先亮相嗨翻全場

更多熱門

相關新聞

亞系外資首評智原、世芯-KY「買進」評等　創意給予持有評等

亞系外資首評智原、世芯-KY「買進」評等　創意給予持有評等

看好NVIDIA帶來AI需求，推升客製化晶片出貨量大增，亞系外資一口氣對3家IC設計公司提出觀察報告，其中首評智原(3035)、世芯-KY(3661)及創意(3443)，其中智原及世芯-KY評等都給予買進，目標價分別上看240元及2220元；至於創意給予中立的持有評等，目標價1610元。

創意遭亞系外資嫌太貴！調降評等至「劣於大盤」　目標價下看1159元

創意遭亞系外資嫌太貴！調降評等至「劣於大盤」　目標價下看1159元

日本「海豹橡皮擦」超搞怪爆紅

日本「海豹橡皮擦」超搞怪爆紅

創意、世芯收盤價差逾百元　同列22檔警示股

創意、世芯收盤價差逾百元　同列22檔警示股

南消和緯分隊創意防溺宣導受好評

南消和緯分隊創意防溺宣導受好評

關鍵字：

利百代文具印泥幸運籤筆創意趣味

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

鍾培生記者會動手推Toyz

黑人一票大咖好友「出事為何沒人幫說話？」網揭2現實

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

直擊董至成離婚3年「牽手超辣網美」爆熱戀！

黑人買網軍沒付錢？「臉書遭反攻洗版」

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

快訊／吳克群證實分手陳語安！　5年情斷原因曝光

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

更多

最夯影音

更多
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌
炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面