全台通路「激省優惠」來了！多款用品下殺買1送1、咖啡第2杯10元

高雄市一名楊姓男子酒駕撞死人，不僅肇事逃逸，還一臉無所謂的跑到超商買東西結帳，根本不把人命當一回事，直到因為臉上插有玻璃碎片，被巡邏員警發現，才當場被逮捕。據了解，這名男子有公共危險罪前科，已非第一次酒駕肇事。檢方複訊後認定，楊男肇事致死同時有逃逸事實，因此向法院聲押，但法官裁定以10萬元交保。