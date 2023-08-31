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全台通路「激省優惠」來了！多款用品下殺買1送1、咖啡第2杯10元

▲家樂福量販店,家樂福桂林店,家樂福西門町,西門町地標,外國觀光客必買。（圖／記者謝婷婷攝）

▲家樂福指定商品下殺買1送1。（示意圖／記者謝婷婷攝）

生活中心／綜合報導

省錢時間到！《ETtoday新聞雲》幫整理全台各大超市、量販店、超商通路等最新優惠，像是氣泡水、麥片、咖哩等通通下殺買1送1，咖啡則有指定品項「第2杯10元」優惠，趕快把握便宜買。

家樂福

◎都會簡約商務後背包（容量約20公升/可放14、16吋筆電）
 優惠：599元買1送1
期限：即起～9月12日

◎H&K軟式珪藻土地墊（60x40公分）
 優惠：399元買1送1
期限：即起～9月12日

好市多

◎CHIRARDELLI黑巧克力綜合包
 優惠：原價599元，特價479元，現省120元
期限：即起～9月3日

◎科克蘭香草風味巧克力杏仁雪糕
 優惠：原價489元，特價389元，現省100元
期限：即起～9月3日

愛買

◎礦沛氣泡水585ml*4瓶
 優惠：100元買1送1
期限：即起～9月12日

◎妮維雅夜間美白保濕精華乳200ml
優惠：特價135元
期限：即起～9月12日

▲▼愛買。（圖／業者提供）

▲愛買礦沛氣泡水585ml*4瓶買1送1。（圖／愛買提供）

全聯

◎唯潔雅潔淨柔感抽取式衛生紙 140抽x10包/串
 優惠：單串125元，2串243元，平均一串121.5元
期限：8月25日～9月7日

◎OP生物分解保鮮膜 360尺x30公分/盒
 優惠：單盒特價99元，2盒186元，平均一盒93元
期限：8月25日～9月7日

大潤發

◎桂格三合一系列 28-33公克 x 10入/袋
 優惠：促銷價138元，買1送1，平均每件69元
期限：8月25日～9月7日

◎超人力霸王德卡 鹹蛋雞肉咖哩/鹹蛋牛肉咖哩 370公克/盒
 優惠：促銷價198元，買1送1，平均每件99元
期限：8月25日～9月7日

7-11

◎CITY TEA珍珠椰果四季春青茶、CITY PRIMA檸靜時光／橙香陽光冰磚精品美式
 優惠：第2杯10元
期限：即起～9月16日期間每周四、五、六

▲▼7-11 CITY PRIMA夏季全新小農水果冰磚咖啡「橙香陽光」、「檸靜時光」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11 CITY PRIMA夏季全新小農水果冰磚咖啡「橙香陽光」、「檸靜時光」。（圖／記者周姈姈攝）

全家

◎經典美式／拿鐵（含特濃）
 優惠：+10元多1倍義式濃縮咖啡 （含跨店取兌杯）
期限：即起～9月5日

◎指定甜點半價吃
 優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠
期限：即起～9月19日

OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵
 優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：長期優惠

◎西西里咖啡
 優惠：單杯西西里咖啡飲品打8折優惠
期限：即起～9月20日

萊爾富

◎Hi Café大杯蜂蜜風味拿鐵、特大杯風味美式咖啡(蜂蜜、葡萄、柚香、檸檬)、大杯葡萄QQ風味美式咖啡、柚香及檸檬風味氣泡美式咖啡
 優惠：單杯特價59元
期限：即起～9月19日

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