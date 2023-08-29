吳釗燮親赴紐約爭取參與聯合國？　外交部最新說明

▲外交部今天上午舉行112年推動參與聯合國案新聞說明會，圖為外交部政務次長田中光。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

外交部今（29日）上午舉行112年推動參與聯合國案新聞說明會，媒體關注，外交部長吳釗燮是否將親自前往紐約，爭取參與聯合國，對此，外交部政務次長田中光僅回應，將適時向外界說明部長的行程。

田中光今天在記者會中說明，外交部將繼續採取穩健、務實的作法推案，除請友邦為我國發聲，非邦交國的聲援力量也非常重要，此外，今年外交部提出4大訴求：改善聯大第2758號決議遭錯誤詮釋、讓我國人出席聯合國活動、積極維護台海和平穩定、接納台灣有意義參與並做出貢獻。

田中光談及，吳釗燮已在各國主流媒體發表專文，呼籲國際社會正視並譴責中國軍事挑釁、破壞台海和平穩定的不負責任行為，同時強調台灣是值得信賴且不可或缺的好夥伴，因應全球錯綜複雜的挑戰，國際社會應該接納台灣參與。

媒體關注，吳釗燮這次沒有跟著總統蔡英文，一同訪問友邦史瓦帝尼，不知道是否能期待他會有「特別亮眼的表現」，例如去紐約（指聯合國大會地點）之類的？田中光表示，這部分目前還沒有拍版，外交部將會適時向外界說明部長的行程規劃。