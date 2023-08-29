駁斥「金錢外交大內宣」　外交部批郭正亮：耶魯博士還莫須有指控

▲外交部發言人劉永健。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

前立委郭正亮日前在「中天電視」節目中指控，外交部預算不斷增加，很多都是金錢外交，以前用援外的方式，現在改用邀請貴賓的方式，且外交部文宣預算大幅膨脹，因為給電視台文宣預算做大內宣，花了更多錢。對此，外交部發言人劉永健今（29日）嚴正駁斥說，郭身為耶魯大學博士、大學教授，卻未經查證做莫須有指控，是對訪賓、媒體的污辱。

劉永健今天上午接受媒體聯訪時怒嗆，郭正亮指控外交部近年預算暴增，邀請訪賓從事「金錢外交」，還有媒體預算文宣經費大幅增加，收買媒體進行大內宣，外交部要嚴正譴責，「如果今天他說我們外交部以邀請訪賓的方式來做『金錢外交』，這是對訪賓的污辱，說我們今天收買媒體來進行大內宣，是對在場所有記者朋友的污辱」。

劉永健說，外交部要嚴正譴責郭正亮，近年來，國際社會對台灣的關注大幅增加，大家有目共睹，從台灣的防疫成就，到現在兩岸局勢受到國際的矚目，國際各界的媒體對台灣的關注大幅增加，這絕對不是金錢外交，更不是收買媒體。

劉永健痛斥，「前立委郭正亮身為耶魯大學的博士，他是一個大學教授，他今天未經查證，在媒體上做這種莫須有的指控，外交部拒絕接受，也予以譴責」。