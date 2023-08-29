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快訊／爭取參與聯合國　外交部提推案4大訴求：讓台灣與世界攜手

▲▼外交部112年推動參與聯合國案新聞說明會 外交部政務次長田中光。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部今天上午舉行推動參與聯合國案新聞說明會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

外交部今（29日）上午舉行112年推動參與聯合國案新聞說明會，外交部政務次長田中光表示，外交部將繼續採取穩健、務實的作法推案，除請友邦為我國發聲，非邦交國的聲援力量也非常重要，此外，今年外交部提出4大訴求：改善聯大第2758號決議遭錯誤詮釋、讓我國人出席聯合國活動、積極維護台海和平穩定、接納台灣有意義參與並做出貢獻。

田中光表示，第78屆聯合國大會將在今年9月5日在美國紐約開議，聯合國體系長期屈服在中國壓力之下，持續錯誤解釋聯合國大會第2758號決議，這也是台灣被不當排除在聯合國體系外的主要原因，我國人民、媒體無法進入聯合國採訪、出席會議活動，台灣也不能參與聯合國相關會議機制、活動，並且做出貢獻。

田中光表示，聯合國大會第2758號決議並沒有授權中華人民共和國在聯合國的體系代表台灣，兩岸互不隸屬是台海的客觀現狀，也是無可否認的事實，只有台灣民選的政府，才能夠在聯合國體系代表全台灣2300萬的人民。

田中光說明，因應國際情勢，今年外交部提出推案的4大訴求：第一，聯大第2758號決議遭錯誤詮釋，以致2300萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外之情形，應做出改善；第二，聯合國不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動之權利，應即予匡正；第三，聯合國應積極維護台海及鄰近區域之和平、穩定及安全；第四，聯合國應接納台灣有意義參與實現SDGs之相關會議、機制及活動，並做出貢獻。

對於實際行動，田中光表示，將繼續採取穩健、務實的作法推案，包括洽請友邦在聯大總辯論為我國發聲，並請友邦駐聯合國常任代表為我國聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），敦促秘書長修正聯合國錯誤解釋第2758號決議，徹底解決台灣2300萬人被不當排除在聯合國體系外的問題，以實踐聯合國所代表的普世人權價值，以及「不遺漏任何人」的願景，讓台灣能與世界各國攜手協力，共同因應全球挑戰；今年外交部另將把我國的訴求透過曾經獲得獎學金來台留學的年輕朋友，尋求他們在年輕族群之支持，相信更能獲得廣泛迴響。

至於是否期待非邦交國家加入聲援，田中光答覆媒體提問說，「只靠邦交國的話，我覺得我們的力量還是有限的」，而現在非邦交國的力量非常大，例如美國眾議院通過《台灣團結關係法》，如果聯合國重新檢視第2758號決議，可以了解該決議只是處理「誰來代表在聯合國出席」，但完全沒有提到由中華人民共和國來管台灣。

▲▼外交部112年推動參與聯合國案新聞說明會 外交部政務次長田中光、外交部發言人兼公眾外交協調會執行長劉永健、外交部國際組織司司長孫儉元。（圖／記者屠惠剛攝）

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