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黑吃黑被搶333萬！他演技太差露破綻　警追600公里緝獲假劫匪

▲▼假搶案主嫌吳男等4名車手被逮並移送偵辦，及警追回的333萬元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼假搶案主嫌吳男等4名車手被逮並移送偵辦，警並追回333萬元贓款。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

詐團24歲吳姓車手騙得333萬元贓款，黑吃黑竟報警遭搶，宜蘭刑大隊長鄭偉豪一查疑點太多，派專案小組從宜蘭追到基隆再趕往台中，頂著颱風繞過半個台灣追600公里多，才終於把另3名也是車手的假搶匪逮捕，更順利把333萬贓款起出，揭發了「詐欺黑吃黑」大爛劇。宜縣長林姿妙到縣警局發2包2萬元紅包，慰勉鄭偉豪等人守護蘭陽大地辛勞。

▲▼假搶案主嫌吳男等4名車手被逮並移送偵辦，及警追回的333萬元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼假搶案主嫌吳男等4名車手被逮並移送偵辦，及警追回的333萬元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

此案中，掉入假投資陷阱的被害人不知是遭詐騙之前，宜蘭警方登門拜訪時，告知實情並已順利全數找回遭詐之贓款，失而復得的情緒起伏，不禁讓被害人眼眶泛淚感謝警方的戮力守護，並讚嘆宜蘭鄉親真幸福，能有這麼棒的蘭陽守護者。

宜蘭警方8月2日上午11時許，也正是「卡努」颱風逼近東北海岸之際，突接獲吳姓男子報案稱遭人強盜333萬元，宜蘭刑大隊長鄭偉豪立即組成專案小組追緝搶匪，但發現吳男報案之初，包括從那裏出發？為何來宜蘭？333萬從何而來都有諸多疑點，

由於吳男不但說詞反覆且矛盾，另專案小組反覆觀看相關監視器畫面，發現吳男疑似在超商外「等著被搶」，歹徒行搶時也只有「意思意思」抵抗一下，演技根本「不及格」，但專案小組刻意不戳破吳男說詞，先追歹徒及贓款下落。

未料搶匪們極為狡猾，不但另有兩名犯嫌協助接應，更多次變裝及更換交通工具意圖製造斷點，導致警方難以掌握歹徒逃逸行蹤，但3名搶匪中的劉姓男子有租車，被查到在基隆有租屋處，專案小組同仁頂著「卡努」的11級強陣風，從宜蘭追到基隆，但已人去樓空。

宜蘭刑大隊長鄭偉豪表示，警方不放棄，不然被害者的333萬元，恐再也追不回來，專案小組接獲線報搶匪疑似逃到台中北區某飯店，於是立即再趕往台中市，來回超過600公里路程，但要在台中大都會找人，簡直是滄海一粟，專案小組不放棄，決定以最傳統之「地毯式清查」，將台中市北區所有旅館及民宿名單列出，再分組進行全面清查。

終於專案小組查到3名搶匪是以劉姓男子名字入住飯店，才順利一舉攻入逮獲26歲黃男、27劉男及26歲楊男，並查扣贓款63萬、作案手機及毒品咖啡包等違禁品，另270萬元贓款，經專案小組對搶匪們曉以大義，搶匪們始坦承本案是一齣「假強盜 黑吃黑」的詐欺案，供出270萬元贓款藏在劉男基隆租屋處天花板內。

劉男3人並反咬報案的24歲吳男「做賊喊抓賊」，才是假搶案的幕後策畫主嫌，專案小組隨即將原是強盜案被害人之吳男逮捕變成詐欺案主嫌，4人被依詐欺、毒品危害防制條例等罪，移送偵辦。

▲▼假搶案主嫌吳男等4名車手被逮並移送偵辦，及警追回的333萬元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼假搶案主嫌吳男等4名車手被逮並移送偵辦，及警追回的333萬元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼假搶案主嫌吳男等4名車手被逮並移送偵辦，及警追回的333萬元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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