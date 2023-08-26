夢想啟航！病童馳騁軌道、模擬機開火車　小鐵道迷圓夢

▲南方鐵道社、台鐵局、台鐵工會協助病童圓夢，公益列車之旅今起航。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

火車承載許多人的夢想，也搭載許多感人的故事，對平時只能往來醫院跟家裡的病童，搭火車出遊是遙不可及的奢望，只能隔著電視螢幕想像馳騁軌道的感覺，得知小小病友的夢想，台鐵局、台鐵工會、南方鐵道社今(26日)舉辦火車公益之旅，讓病童搭上列車、模擬機駕駛火車，讓小鐵道迷滿足圓夢。

這群小病友因對火車的熱愛而在網路世界裡結識南方鐵道社，為達成小小孩童的心願，南方鐵道社今舉辦深具意義活動，讓小朋友可以實際享受火車窗外風景，參觀火車工廠，體驗模擬機開火車，並品嚐台鐵便當。

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公益之旅一早在台北車站集合就有驚奇，台鐵工會幹部及台鐵局長杜微親自到場歡迎，並致贈紀念品、飲料、台鐵迴力小火車給小朋友。

▲南方鐵道社、台鐵局、台鐵工會協助病童圓夢，公益列車之旅今起航。（圖／台鐵）

杜微表示，非常感謝社團法人台灣神經母細胞病友關懷協會、台灣鐵路工會、全國火車駕駛產業工會、台鐵花蓮機務段、以及南方鐵道社團的參與付出，達成小朋友的心願，所有參與者都非常開心，未來台鐵會持續善盡社會責任，攜手做公益，希望社會更和諧，國家更進步。

台鐵企業工會表示，看著旅客們滿足、快樂的笑臉，，這趟公益之旅更是深具意義，更是身為鐵道一員所有人最喜歡看見的畫面，鐵路工會與火車產業工會一起響應這個意義非凡的任務，善盡社會責任，一起攜手做公益，協助完成小小鐵道迷的願望。

▼南方鐵道社、台鐵局、台鐵工會協助病童圓夢，公益列車之旅今起航。（圖／台鐵工會）