又是假檢警詐騙！婦人解定存急匯款300萬　行員報案保住她血汗錢

▲▼ 嘉義大林婦人誤信假檢警險遭詐，金融行員與警聯手阻詐新臺幣3百餘萬 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警民雄分局大林分駐所日前接獲大林郵局通報，有一婦人疑似遭詐騙，欲解除定存3百餘萬元，行員直覺有異便關懷詢問婦人，其支支吾吾欲言又止，行員驚覺有異立即通報警方。

警方獲報立即馳赴現場了解，該名沈姓婦人（68歲）表示要匯款給女兒，為慎重起見，警員張智源向她詢問女兒電話等資訊，沈婦神情緊張不肯透露，警方研判婦人可能接獲詐騙電話，便耐心安撫並說明警方可以協助其釐清是否遭詐騙，終於突破沈婦心防。

沈婦表示，她接獲自稱檢警來電，並與她互加LINE好友，對方誆稱沈婦涉及洗錢防制法需配合檢警辦案，且要保密不可洩漏，警方一聽便知這是詐騙慣用手法，並告知沈婦檢警等公務機關並不會與民眾私下加LINE好友，更不會要求民眾解除定存或交付帳戶，經警方說明後，沈婦才驚覺險遭詐騙，成功守住新臺幣3百餘萬元。

民雄分局提醒民眾，現今詐騙手法層出不窮，常以「假交友投資」、「解除分付款」或「假冒親友」，要求提領現金、轉帳至陌生帳戶等方式詐騙，另外檢警機關不會因為偵辦案件要求匯款或索取帳戶資料，若接獲此類電話請提高警覺，保持冷靜勿慌張，遵守「一聽、二掛、三查證」，可撥打「165反詐騙專線」或撥打「110」向警方求證及諮詢，亦能「有效打擊詐騙」保護自己、保護他人。