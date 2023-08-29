高市增添11輛化學、水庫消防車　提升災害應變力

▲高市消防局添購11輛化學、水庫消防車。（圖／記者消防局提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市政府編列預算購置化學消防車等共11輛已全數報到，共購置化學消防車5輛、水庫消防車6輛計11輛，已依轄區特性配置各單位，提升消防救災量能。其中，化學消防車除標準配備外，特別配置搭配One Seven空氣壓縮泡沫系統，在壓縮空氣的輔助下能夠節省水量的使用，有效降低災害現場水損，可運用於處理具危害性化學物質洩漏、火災等各種危險事故。

水庫消防車具備有驅動輪防滑系統、斜坡起步輔助裝置、電子式手煞車，採用符合EN 1028國際標準的雙段式消防幫浦，在低轉速即可達最大出水量，並搭載智慧型幫浦監控系統隨時掌握幫浦狀態，車上配有無線遙控的電動砲塔等優良配備，提高消防人員駕駛及操作消防車輛的安全性，並提供足夠的水源進行有效的滅火工作，保護本市市民生命、財產和環境的安全。

消防局局長王志平表示，新型化學消防車和水庫消防車的加入，將汰換所轄分隊原有舊型車種，並考量轄區特性與需求，配發中庄、鳳山、岡山、路竹、杉林、鼎金、大寮、楠梓、燕巢、永安等分隊，大大提升本市應對大規模火災事故應變的能力，無論是危險化學品洩漏還是大面積火災，都將能夠更加迅速、更有效地做出反應，確保市民生命財產安全。