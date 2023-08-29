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大陸 大陸焦點 特派現場

參加葬禮突昏倒…她醒來「惡靈附身」鬼吼暴打　醫秒傻：肉丸作祟

▲▼精神錯亂疑似被惡鬼纏身。（圖／翻攝自湖南醫聊）

▲女子精神錯亂疑似被惡鬼纏身。（圖／翻攝自湖南醫聊）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一60歲女子平日里身體健康、為人隨和，近日參加葬禮後突然精神錯亂，一直說看見鬼，不僅胡言亂語還攻擊他人。家屬懷疑被惡鬼纏身，甚至找人來驅鬼。最後，醫生查出造成女子精神異常的原因，竟是因為腦袋裡的一顆小「肉丸」。

家住湖南省平江縣60歲的黃姓女子平時身體健康，脾氣性格也很好。可不久前，她參加一場晚輩的葬禮時突然暈厥，醒來後就一直念叨著「有鬼」，並開始攻擊身邊人，多名家屬被她咬傷、抓傷。

據家屬稱，按照當地習俗，長輩不能參加晚輩的葬禮。因此懷疑黃女是不是在葬禮上撞了鬼，於是請人來家裡驅鬼。但黃女的精神狀態卻未見好轉，家屬不得不將她送往當地醫院，頭部CT檢查提示「前顱底佔位」。

由於黃女精神障礙嚴重，使用鎮靜藥物都無法改善其躁狂症狀和攻擊行為，為求進一步診治，家屬帶著她來到湖南省人民醫院神經外科就診，隨即被收入治療。

▲▼精神錯亂疑似被惡鬼纏身。（圖／翻攝自湖南醫聊）

醫生詳細檢查後發現，患者前顱底深處有一顆肉丸大小的腫瘤，考慮為良性的腦膜瘤。8月19日，手術歷時4小時順利完成。術後當天，黃女的精神症狀便明顯好轉，能與家屬正常交流，並於8月28日順利出院。

「患者出現精神行為異常，是顱內腫瘤壓迫額葉所致」，湖南省人民醫院醫師表示，額葉是人體大腦重要的組成部分，主管精神、情感、行為、記憶、理解、運動、語言等。當額葉受壓或損傷，患者可出現相對應的功能症狀，如記憶力減退、反應遲緩、行走不穩、精神行為異常等。

湖南省人民醫院神外一病區王導導副主任醫師提醒，一旦身邊人突然出現精神行為異常，應及時前往正規醫院查明病因，以免延誤治療。

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