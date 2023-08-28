彰化不二坊蛋黃酥「暗藏指甲」　她咬到崩潰！一排苦主：還吃過頭髮

▲原PO吃蛋黃酥吃到指甲。（圖／翻攝自Dcard，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

每每接近中秋節時，彰化名店「不二坊」都會吸引大批民眾前往購買。但一名女網友透露，最近吃到不二坊的蛋黃酥，竟發現裡面暗藏「指甲」，質疑店家品管不佳。文章曝光後掀起討論，也意外釣出不少苦主分享經驗，「還吃過頭髮，超扯的！」

原PO在Dcard發文表示，27日吃了一顆不二坊的蛋黃酥，卻意外發現裡面有「特別餡料」，咬到一片指甲，讓她當場傻眼，直呼「會不會太扯…這品牌的品管真的很有問題」。從照片中也可以看到，一片彎曲的指甲上卡了蛋黃酥碎屑，似乎還有些泛黃。

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她事後去看該店評論，發現不只一則留言控訴吃到「加料蛋黃酥」，包括頭髮、鋼刷和指甲，甚至還有發霉的，因此建議大家三思後再決定是否要花時間去排隊，「保證你可能以後只要吃蛋黃酥就有陰影了…除非你很想拆驚喜包」。

不少人看到後紛紛表示，「名店可能跟中壢越南麵包跟北投牛肉麵一樣，都要等上新聞了才會改善吧」、「超噁心」、「雖然很不想做負面評論，但裡面的衛生方面真的有待加強」、「看來不二坊，真的不二訪」、「只能安慰自己，真的是純手工製作？！但吃到真的會反胃」、「超噁欸，完全不想去買」。

也有一排苦主抱怨，「有吃到過頭髮貫穿紅豆泥的」、「吃過覺得蛋黃很不新鮮欸」、「指甲小case，不二坊的蛋黃酥放家裡半年多，完全沒腐壞，切開看沒想到居然還完好，從那之後就不買不二坊的了」、「我吃到頭髮，不過是親友送的就沒說了」。

《ETtoday新聞雲》記者實際致電不二坊，不過因為周一店家公休，電話無人接通，暫無得到回應。