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新北囤房稅三讀通過9月實施　持有非自住房屋「最高稅率3.6%」

建築物,鳥瞰新北市新板特區大樓群（圖／記者陳明仁攝）

▲新北市議會通過囤房稅，依持有非自住房屋數量採差別稅率1.5％至3.6％。（示意圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市議會28日順利三讀通過「新北市房屋稅徵收率自治條例」，待9月1日公告生效後，持有3戶以內的自住房屋仍維持現行稅率1.2％，至於持有非自住房屋，依數量採差別稅率1.5％至3.6％。

有鑑於新北市是6都中唯一還未通過囤房稅差別修法的縣市，在藍綠兩黨議員支持下，擱置111年總決算案，率先審議「新北市房屋稅徵收率自治條例」修正草案。

這次修法，對於持有「非自住」房屋2戶者，每戶徵收率提高至2.4%；持有3戶「非自住」房屋以上者，每戶徵收率提高至3.6%。至於持有「非自住」房屋1戶者，則維持現行稅率1.5%。

若是持有3戶以內「自住」房屋者完全不受影響，仍維持現行稅率1.2%課徵。

新北市府說明，為鼓勵多屋者將其持有空屋釋出至租屋市場，及考量部分多屋者其持有原因並不屬於囤房性質，因此對於公益性房屋、符合租賃專法之包租代管房屋、社會住宅及繼承取得的共有房屋等予以排除適用差別稅率，仍維持單一稅率1.5%課徵。

新北市府預計，這次修法預計影響戶數約8.96萬戶，在房屋持有人中僅佔2%，其餘98%房屋持有人均不受影響。修正後的自治條例將從公布日9月1日施行，稅額會反映在113年5月的房屋稅單。至於增加的稅收，市府將依議員建議，優先用於弱勢族群租金補貼等，落實居住正義相關項目。

 
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新北市囤房稅

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