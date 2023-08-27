拍女童摸鳥片邊喊「繼續」　掌鏡者竟是6歲男童

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社會 社會焦點 保障人權

▲▼ 法國擬禁父母「網路曬娃」！　兒童色情照片50%來自爸媽。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲東部發生一起男童誘導女童摸他下體拍成影片的案件，兩人都未滿7歲。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／綜合報導

東部一名母親帶3歲女兒貝貝（化名）回部落探親，竟在手機內發現一段貝貝用手撫摸男童下體的影片，且影片為男童視角，他一邊拍攝女童一邊喊「繼續、繼續」，讓貝母看了大驚失色，怒對男童和其父母提告求償。案經法官審理，判定案發時男童雖未滿7歲，但會使用手機誘導女童拍私密片，已有識別能力，扣除他父母已賠償貝貝的4萬4千元，男童還應和父母連帶賠償貝貝、貝母各2萬2千元。

判決指出，去年東部某原住民慶典期間，一名母親帶著3歲女兒貝貝回部落，借住親友家中。期間貝貝的舅舅提供一支舊手機，給貝貝聯絡母親時使用。不料等舅舅拿回手機，竟在裡面發現3張男性生殖器照片，和一段猥褻影片。

舅舅打開影片，內容竟是6歲男童小傑(化名)要求貝貝撫摸他下體，而且由小傑角度攝影，過程中小傑不斷喊「繼續、繼續」，時間長達21秒。舅舅連忙將此事告訴貝母，由貝母將影片傳給小傑的母親，確認影片是在小傑住處、由小傑所拍攝，遂對小傑和其父母提告，為貝貝和自己各自求償30萬、12萬元。

全案審理時，小傑父母表示已透過貝貝的舅舅，和貝貝母親講好以8萬8000元私下和解，因他們家境貧寒是低收入戶，先前給完4萬4000元後，連剩下的錢都無法支付，小傑也因此事經國小通報性平事件調查，接受輔導程序，他們都嚴厲告知小傑這是違法行為，希望法官能駁回貝母之訴。

法官認為，小傑在案發時雖未滿7歲，但已能使用手機、誘導他人逗弄自己的生殖器，可見他對於週遭事物已有認識能力，屬有識別能力之人，應和父母負連帶責任。審酌小傑、貝貝都是未滿7歲的孩童，心智狀態及性觀念均未發展成熟，而小傑行為對於貝貝造成的心理創傷相當大，也連帶讓把女兒帶到小傑住處的貝母承受創傷，應賠償兩人，判小傑和父母應各賠貝貝、貝母6萬6千元和2萬2千元，扣除掉已賠償貝貝的4萬4千元，應再賠貝貝2萬2千元。全案還可上訴。

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