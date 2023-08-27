2度激戰國中少女！高雄男一舉動　法官認「有真心付出」給減刑

▲高雄郭姓男子和未成年少女性交，因經常勸導安慰少女，法官判定有他真心付出，獲得減刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄郭姓男子和國中少女小莉(化名)交往，期間引誘她自拍私密片給他瀏覽，還到她住處猥褻、發生關係，被小莉母親發現告上法院。橋頭地院審理，法官發現小莉在校被霸凌、家庭關係也緊繃，有自殘傾向，而郭男總耐心傾聽她抱怨，婉言相勸要小莉珍愛自己，可見他不單純只滿足自己性慾也有真心付出，依郭犯對於未滿14歲之女子為性交罪等罪，減刑處2年徒刑。

判決指出，郭男去年打網路遊戲，認識國中少女小莉，兩人互加臉書好友聊天並進而交往。郭男明知她未滿14歲，從去年7月到8月初仍一直跟小莉要胸部等性感照，引誘她自拍私處和私密片，並回傳給他觀看。另外，郭男還到小莉住處，在大樓樓梯間猥褻她，兩人還在大廳廁所發生性行為，以及到摩鐵上床1次，最後小莉母親察覺有異，報警處理，郭男被依妨害性自主罪起訴。

全案審理時，郭男坦承犯行。不過法官發現，小莉因在學校被霸凌，在家又和家人有摩擦，有自殘的傾向，也經常向郭男抱怨對母親追打管教的不滿。而郭男則耐心傾聽，扮演「心靈導師」不斷開導。

在小莉心情低落時，郭男對她說「想割的話我不會阻止妳，但前提是妳得說服自己，為什麼選擇割手手而不是抱著大狗狗(即郭男)」、「妳每割一次手手，我就要在當天/隔天抽一包菸……我會不會再次上癮，就看寶貝囉」、「妳做的一切都只是想讓媽媽多看看妳吧」、「答應我一件事，因為妳愛我而我也愛妳，所以要好好愛這個愛我的自己」，甚至表示願意當母女倆溝通的橋樑。

法官認為，郭男對小莉展現充分同理心，不僅當她的情緒出口，也進而開導小莉要更成熟的換位思考，嘗試理解母親難處，更要知道珍愛自己，對家庭關係緊繃的小莉有相當的安撫程度，可見郭男真心付出及陪伴小莉，並非單純為滿足自己性慾而誘騙少女感情。

法官認為，郭男引誘小莉傳私密影片和發生關係，行為雖不應該，但未加以散布，影片、性交次數不算多，審酌他犯後坦承犯行，小莉母親雖表示不願調解，但小莉在警詢時也表示不願提告，若以最輕法定刑期判郭3年仍太重，決定給予減刑，依郭犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、對於未滿14歲之女子為猥褻罪、2個對於未滿14歲之女子為性交罪，合併處2年徒刑。全案還可上訴。