不挺翁達瑞！民進黨團：MLB是專業的　無涉台灣選舉

▲新竹棒球場檢測示意圖。（圖／新竹市政府提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長高虹安找來美國職棒大聯盟（MLB）指定場務單位BrightView公司協助勘驗新竹棒球場，日前公布球場六大問題，遭旅美教授翁達瑞（本名陳時奮）質疑美國職棒大聯盟（MLB）介入台灣政爭。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今（28日）表示，MLB是專業的，不會涉及台灣選舉事務。

劉世芳今天上午出席黨團記者會時受訪說，尊重MLB，MLB是專業的，重點是，這麼一個國際的職棒大聯盟的部分，它不會涉及台灣內部選舉的事務。