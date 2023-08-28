蘇拉不登陸了？暴風圈恐最強觸陸　3天走更歪「1路線預測」擦台灣

▲蘇拉颱風打轉數日成強颱。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局分析，第9號強烈颱風「蘇拉」（Saola）未來強度、暴風圈仍有增強擴大趨勢，且導引氣流較為複雜，系集模式路徑預測，可能通過台灣東方近海至巴士海峽，或直接通過東南部陸地，台、日官方最新路徑皆往南修正，登陸可能稍微降低，天氣風險公司總經理彭啟明直指，今天（28日）才會更確定是否登陸，但難避免暴風圈影響。

彭啟明指出，蘇拉外圍環流閃電對流非常旺盛，和正在成形的「準海葵」颱風相比就差很多。依照目前最新預測路徑，颱風中心是否登陸要今天才會更確定，但颱風暴風圈環流影響勢必難免，暴風圈碰觸時，恐是颱風最強的時候，提醒東半部、南部的民眾要做好防颱準備。

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▼蘇拉路徑不斷修正，登陸機會稍降低。（圖／中央氣象局、NCDR）



「觀氣象看天氣」粉絲團則指出，對於蘇拉颱風的預測路徑，歐、美分析對台灣影響大不同。歐洲模式預測30日晚上至31日早上，蘇拉將登陸恆春半島，沿著西南部沿岸北上，若是走這條，東南部、西南部將風大雨大；美國模式預測，蘇拉將從西南部外海通過，對台灣陸地的影響就相對輕微許多。

「觀氣象看天氣」粉絲團認為，歐、美路徑預測差異，原因在於蘇拉颱風東方的熱帶低壓的發展情形，以及太平洋高壓西伸的幅度，都導致蘇拉路徑充滿著不確定性。

氣象局指出，蘇拉颱風目前位於季風低壓環流中，路徑走向和位處低壓環流位置、太平洋高壓強度變化及低壓環流中其他熱帶系統發展有關，導引氣流較為複雜。系集模式路徑資料顯示，29日至30日颱風向西北移動時，可能通過台灣東方近海至巴士海峽，部分預測顯示颱風有直接通過台灣附近的可能，預報分歧、不確定性大。

氣象局根據最新預測資料綜合研判，蘇拉颱風今天於呂宋島東方海面向東繞行後將轉朝北移動，29日起沿太平洋高壓西南緣往西北朝台灣東南方海面接近，颱風距離台灣最近的時間為8月30日至9月1日，若依此路徑預測，最快今晚至29日清晨發布海上颱風警報，29日下半天也有發布陸上颱風警報可能。

▼蘇拉暴風圈還有擴大可能。（圖／翻攝RAMMB）

