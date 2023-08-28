全家霜淇淋新口味太美！粉絲搶吃「綜合莓果霜淇淋」　加碼好康配料更獨特

▲ 全家Fami!ce霜淇淋推出10周年限定版「綜合莓果霜淇淋」。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

擁有大批忠實粉絲的全家Fami!ce霜淇淋，口味多變又有特色，令人回味無窮，每次一推出新口味，粉絲們一定搶著嚐鮮，吃到新口味就像完成集點任務一樣！寵粉的全家Fami!ce霜淇淋迎來10周年，不但推出全新「綜合莓果霜淇淋」，並祭出五重好康，還有滿滿的活動限量好物，滿足狂粉愛嚐鮮又可以擁有獨特限定品的喜好！

▲ 限定愛心餅皮，愛心脆皮形狀圍繞周邊萌翻你的心！



10周年限定版「綜合莓果霜淇淋」就像生活中的驚歎號般存在，為生活增添精彩！紅色系色澤不但充滿視覺吸引力，風味更是一絕，使用蔓越莓、草莓、覆盆子、櫻桃、黑醋栗製成綜合莓果風味霜淇淋，雪酪質地嚐來酸甜適中又清爽，除了全新口味之外，餅皮及配料也很特別，搭配五重好康讓滿足感一層一層堆疊。

▲ 日本網友超愛的螺旋餅皮直接空運來台，還有限定愛心餅皮可以選喔！

為了顛覆以往的全家霜淇淋體驗，十週年大手筆推出五重好康讓霜淇淋變得更豐富，快來看有哪五重好康！第一重是日本網友超愛的螺旋餅皮直接空運來台，口感更脆！第二重再送繽菓球，酥脆的優質燕麥纖維菓球為霜淇淋口感再升級，第三重推出第二種限定愛心餅皮，愛心脆皮形狀圍繞周邊萌翻你的心，嚐起來還有奶油香氣、厚實脆口，第四重送台灣在地鳳梨乾，鳳梨的果香疊加綜合莓果霜淇淋，就像一支霜淇淋衍生出更多風味，口口驚奇！

不只如此，全家Fami!ce霜淇淋一直以來就像藏身在便利商店內的霜淇淋店，現在直接在城市中打造霜淇淋體驗店，霜淇淋粉絲快筆記兩大體驗店分別是台中永定店、大里河堤店，體驗店巧妙將冰淇淋融入店面設計，窗景採用白色圓潤的滴落設計，就像霜淇淋融化的樣子看起來超可愛，門外還有大大的霜淇淋招牌，成為打卡必拍景點之一，最大的亮點是店中店隱藏版冰品「繽菓聖代」，可依照喜好選擇口味、杏仁餅杯、繽菓杯、鮮乳餅等配料，搭出專屬的霜淇淋聖代甜品，在這尋找到更多屬於你的小驚喜！

▲ 店中店隱藏版冰品「繽菓聖代」是一大驚喜！

霜淇淋帶來的味覺之旅，總能夠為日常生活增添一份甜蜜和滿足，風味和體驗再升級的全家Fami!ce霜淇淋十周年慶典，給霜淇淋愛好者更多的驚喜與滿足，想為生活增添更多精彩，快來試試新口味「綜合莓果霜淇淋」，讓味蕾和心靈都沈浸在獨有的魅力中！