耐斯王子大飯店「店中店」推港點　顛覆嘉義人味蕾

▲耐斯王子大飯店百匯設專區，推道地港式茶點 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義耐斯王子大飯店改造7樓萬國百匯，以店中店形式打造全新品牌「THE NICE's 港點」，重金禮聘香港主廚掌勺，原汁原味呈現港式飲茶料理，8月初試營運，獲得絕讚的口碑，預計9月1日正式開幕，讓饕客不必飛到香港，就能品嘗道地港式美味，勢必成為嘉義港點市場新指標。

▲港式蘿蔔糕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

香港港點主廚梁國權，擁有一身道地又精湛的港式廚藝，曾任知名寒舍艾美酒店、吉品海鮮餐廳港點主廚，耐斯王子大飯店特地聘請梁主廚來嘉坐鎮傳授港點精髓，讓嘉義人也能品嘗道地港式點心，值得一提的是，梁主廚還結合台灣在地食材大甲芋頭、嘉義青江菜等，開創出無國界點心，讓饕客們口齒留香、回味無窮。

▲金箔蝦餃皇 。（圖／記者翁伊森翻攝）

耐斯王子大飯店總經理林保羅強調，梁主廚對於食材的挑選相當執著，道地香港混醬腸粉採用黃金比例花生醬、麻醬調配，混醬香濃、腸粉Q彈，是必點招牌；鮮蝦燒賣皇這道料理，選用的蝦仁及內餡，更讓饕客嘗得出真材實料。

此外，酥炸蘿蔔絲卷看似簡單，餡料不加任何調味料，嘗得到蘿蔔絲的清甜，更是讓人驚豔。至於金箔蝦餃皇、海龍皇石榴果、蛋黃流沙包等，還有一系列創新無國界點心，讓饕客在嘉義，就能品嘗道地又美味港式飲茶。

▲大甲芋頭酥醜小鴨 。（圖／記者翁伊森翻攝）

THE NICE's 港點不僅提供道地港式茶點，創新無國界點心也不容錯過。像是採用大甲芋頭製作的「大甲芋頭酥醜小鴨」，外型可愛討喜，芋香濃郁、外酥內軟的口感，讓人欲罷不能。此外，每日限量5份的鴻運脆皮雞肉質鮮嫩不材，外皮烤得酥脆，同樣供不應求，就等您來品味。



【THE NICE's 港點】

營業時間：平日(週一至週五)，午餐、晚餐兩時段。

預訂專線：05-2771999轉萬國百匯餐廳。