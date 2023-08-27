快訊／承諾加強都更！　賴清德揭「一坪換一坪」困境

▲「全國不動產產業賴清德後援會」成立大會今登場。（圖／記者莊喬迪攝）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨總統參選人賴清德今（27日）表示，他盼推動都市更新政見，讓居住環境安全舒適、改善周遭環境，並藉此帶動內需產業，但他也坦承，對於這幾年都更進步的程度並不滿意，因為不是每個案子都有辦法一坪換一坪，而許多住戶也不願意接受房屋變小、加上營造公司也要分，導致都更變得很困難，因此，他將面對這些問題，一一檢討改進，例如提高容積獎勵等。

賴清德今天下午出席「全國不動產產業賴清德後援會」成立大會，行政院副院長鄭文燦、內政部次長花敬群、國策顧問張秋海、民進黨前主席卓榮泰與會，全國地政士後援會榮譽總會長黃志偉、全國租賃住宅服務業後援會總會長陳柏勳、全國不動產仲介經紀業後援會執行長黃鵬䛥、全國不動產產業後援總會總召集人張世芳登台致詞。

賴清德致詞時說，非常感謝大家過去在全台灣每一個角落，為了全國民眾居住的權利來努力打拚。他說，這段時間台灣社會對於房價高漲有一些不平的聲音，特別是年輕人，對這個議題是特別特別的重視，所以這幾年來政府逐漸通過一些政策，但他要強調，這些政策的目的不是在打擊房地產的發展，而是要藉由政策達到「公平」的目標。

賴清德表示，他盼與會者承諾，未來一起營造一個更佳公平、符合公義的房地產市場，保障購買與販售者的權益。他表示，房地合一稅2.0是不希望有短期炒作的機會，實價登錄2.0是希望資訊能夠公開透明，《平均地權條例》修法則是不希望有短期炒作的機會。他說，在總統蔡英文率領下，台灣的經濟體實際在壯大，台灣對外貿易額成長了70%，國民平均生產的總額在馬政府最後一年約新台幣17兆元左右，而2022年已經來到22至23兆元，是全球排名第21名的經濟體，這就是保障房地產行業持續發展最重要的原因。

賴清德談及，未來他有幾個事情希望推動，當經濟進步的時候，必然會有貧富差距，特別是年輕人低薪的問題，而住宅是其中一個很嚴肅的課題，因此，他針對年輕人的需求提出3個政策：第一，擴大「青年安心成家購屋優惠貸款」；第二，推動「全國總歸戶」、提高差別稅率；第三，擴大興建社會住宅、包租代管、租金補貼，規劃100萬戶完整解決台灣社會租屋需求的問題。

此外，賴清德說，他希望推動都市更新，台灣屋齡30年以上的房子超過400萬戶以上，台北市尤其多，在這種狀況下一定要推都更，第一是讓住戶住的安全舒適，「哪一個城市發生地震，那一個城市危老的建築其實都有危險」，第二是改善周遭環境，第三是藉此帶動內需、庶民經濟產業。他說，他過去在行政院長任內曾想要推，將容積獎勵提高到50％，甚至於利用公權力面對釘子戶的問題，但坦白講，他對於這幾年進步的程度並不滿意。

賴清德表示，這是因為，市場上仍有幾個問題，例如並不是每個案子都有辦法一坪換一坪，住戶不願意接受坪數變小，加上營造公司也要分，導致都更變得很困難，「所以這些問題，我們都會一一來檢討改進」。他舉出可能的解方說，可按個案提出一些「進步性」的要求，並給予更高的容積獎勵。