妙齡女被警搜出咖啡包　運將幫送行李...她嚇壞「裡面全是毒」

記者邱中岳／台北報導

北市保安警察大隊18日在大同區執行路檢勤務，攔停一輛計程車，後座女乘客神色慌張，面對盤查還謊報身分，遭現場警員識破，並於其攜帶之行李內查獲安毒、K他命、咖啡包等猶如「行動運毒小蜜蜂」，驚見俗稱「神仙水」的液態搖頭丸，當場逮捕並依法法辦。

警方調查，34歲黃姓女子在18日上午11時許，搭乘小黃行經北市大同區延平北路4段，在路上遇到保安警力執行臨檢勤務，女子接受盤查時神色慌張，甚至還謊報他人身分被警員拆穿，事後才坦承因為列管毒品人口，才謊報身分，警方也在後座搜出毒品咖啡包。

▲北市保大盤查女子謊報身分被拆穿主動交毒品，小黃運將好心送行李，她當場嚇壞。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方立刻將黃女帶回保大隊部接受偵訊，但是偵訊中小黃運將卻跑到保大隊部，表示剛剛乘客的行李忘了拿，警方告知黃女，黃女頓時直冒冷汗，在警方陪同下提取手提袋、行李箱，結果在裡面又有更為驚人的發現。

警方在其攜帶手提袋、行李箱內赫然發現藏有第二級毒品安非他命4包(3公克)、第三級毒品愷他命2包(3公克)及含搖頭丸成分印有「懦夫救星」包裝之咖啡包共10包(38公克)、安非他命成分哈密瓜藥錠7顆及2瓶含第二級毒品搖頭丸成分GHB「神仙水」(390公克)。

▲女子以為主動交付幾包毒咖啡包應付警察，但是運將送來的行李箱內發現更多各式毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

坊間俗稱的「神仙水」，又稱液態搖頭丸，實際為第二級毒品，作用為中樞神經抑制劑，是一種無色無味的透明液體或粉狀，可溶於水或飲料中服用後將導致暈眩、昏迷，常被歹徒當作「約會非禮」、「偷拍攝影」或「控制行動」等非法用途。

北市保安警察大隊呼籲青少年朋友，不要涉足不當場所，離開視線的飲料也千萬不要喝，如發現自身有頭暈、嘔吐等不適狀況，應盡速離開現場並打電話求救，警方將持續加強查緝毒品案件，貫徹政府「反毒」的決心！