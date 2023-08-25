台越情侶經營KTV兼賣毒「限動狂宣傳」　警逮11人抄748包毒咖啡

▲警方帶回廖男等11人。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市廖姓男子與越南籍女友武女，在民生路一棟大樓經營KTV，竟大膽在店內販售毒品、毒咖啡包，並透過網路限時動態宣傳，吸引顧客上門。檢警接獲線報，近日前往執行搜索，查獲毒咖啡包748包、改造手槍一把，當場逮捕廖男、武女，以及員工、顧客等11人，警方偵訊後全部移送法辦。

台中市第一警分局接獲線報，轄內有KTV經營外籍人士不法毒趴，經報請台中地檢署指揮偵辦，與第三警分局、第五警分局、霧峰警分局、和平警分局、少年隊及移民署專勤隊組成專案小組。

專案小組蒐證發現，廖姓男子（35歲）與越南籍女友武姓女子（34歲），從去年底開始經營該KTV，2人除在店裡販賣K他命及毒咖啡包給客人助興，武女還上傳IG限時動態宣傳，並運用其身分背景打入外籍毒品圈，因此上門的消費者幾乎都是越南籍。

近日檢警前往執行拘提、搜索，查獲廖男、武女、阮姓員工，以及越南籍客人8名，其中6名為失聯移工，並查獲改造手槍1把、毒咖啡包748包、現金9萬餘元等贓證物，全案訊後移送台中地檢署偵辦；另失聯移工部分移由移民署專勤隊接續處置。

▲▼檢警查獲改造手槍1把、毒咖啡包748包等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

第一警分局長吳燕山呼籲「毒品」影響社會治安甚鉅，千萬不要因一時好奇而輕易嘗試，更不可心存僥倖開毒趴，本分局將持續針對轄內KTV、旅館等場所嚴密臨檢查察，並加強可疑人車攔、盤查作為，全面遏止毒品氾濫，以維護民眾身心健康。