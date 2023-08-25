台版絕命毒師！6工序化成2製程　藏洗衣廠煉毒...敗在2個便當

記者邱中岳／台北報導

刑事局三大隊接獲線報，有民眾在桃園工業區，以每月20萬租下洗衣廠房的百坪空間，專門提供2名男子在裡面製作毒品，且完全不出門，三餐起居、甚至製毒工具都是由1名男子負責運送，警方攻堅逮人，起獲毒品K他命成品、半成品之外，也追查幕後出資金主到案。

警方接獲線報，桃園平鎮工業區洗衣廠有人製毒，警方跟監鎖定26歲的杜姓男子，在2023年3月開始，每天帶著2份便當，前往桃園市平鎮工業區一處洗衣廠旁的門，並且還運送疑似運毒工具前往該處，於是在5月間前往攻堅，逮捕29歲朱姓製毒師以及24歲張姓助手。

▲絕命毒師真人版在台上演，朱姓毒品通緝犯分租洗衣廠，專門製作毒品K他命。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，朱姓男子以每個月20萬元，向洗衣廠老闆租下廠房旁的百坪空間，利用洗衣廠的洗滌衣物冒出的煙、化學味道做掩蓋，在裡面製作毒品K他命，攻堅時也查獲K他命成品9.5公斤及半成品毛重1242公斤、毒品先驅原料N-Boc45公斤及製毒原料、機具等證物。

事後追查，朱姓製毒師為毒品通緝，承租後與張姓助手專心在裡面製毒，平時完全不出門，三餐以及日常所需都是由杜姓男子協助，訊後也依照毒品罪嫌將朱、張以及杜姓男子移送地檢署偵辦，也循線向上追查幕後操控主嫌。

▲通緝犯分租洗衣廠，專門製作毒品K他命，裡面還有製毒半成品以及相關原料。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，洗衣廠老闆提供場所，但平時員工均由另一側出入，杜姓男子則從另一個專屬門進出，老闆也不知道有製毒情事，但情資顯示，1名47歲的黃姓男子就是出資的幕後金主，20萬元租金也是黃姓男子提供，立刻動身前往逮人。

據悉，朱姓製毒師雖然年僅29歲，但是已經會將傳統製作毒品K他命的6道工序，簡短成2階段，迅速提煉出毒品K他命，但到案嫌犯均坦承，從3月開始製毒，製作出來的成品還來不及販售，就被警方一舉查扣。